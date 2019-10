VIDEO: Así es el trabajo que realiza el 911 en Salta

El 17 de octubre de 2005, el Sistema de Emergencias 911 recibió su primer llamado y por ello decidió instalarse la fecha como el día del Operador de Emergencias. Durante el festejo, InformateSalta visitó las instalaciones para conocer desde adentro la tarea que despliegan a diario.

Allí nos recibió, Tomás Beberina, su administrador, quien destacó que “el trabajo que hacen los chicos es silencioso, pero es el primer eslabón de todo el trabajo que se realiza después en calle. Ellos reciben la llamada, contienen al alertante y buscan toda la información posible para que un policía pueda llegar lo más rápido posible a ese lugar.”

En este sentido, resaltó la importancia que la población sepa cuáles son los datos que necesitan para que el policía llegue lo más rápido posible al lugar de los hechos. Además, subrayó que cuentan con un servicio de atención psicológica, que funciona las 24 horas. “Tenemos un grupo de psicólogos que atienden emergencias psicológicas y que articulan con otros Ministerios en caso que ese paciente requiera de otra atención,” expresó.

Asimismo, indicó que “es una gestión importantísima en este gobierno de Juan Manuel Urtubey, donde se invirtió muchísima plata y ustedes lo podrán ver. Esto no descansa, no duerme, todo en pos del bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos salteños.”

Durante nuestra recorrida, Ángel Yed, uno de sus operadores, contó a InformateSalta que trabaja en el sistema hace 8 años y destacó que lo más importante es la concentración a la hora de recibir una llamada.

“Por día entran como 2 mil llamadas, nosotros estamos tomando entre 50 y 100, puede pasar de todo tipo de llamadas. Lo que más fuerte es cuando hay una cuestión que estén involucrados los niños. Me genera una sensación que hay que estar muy atento. Termina una llamada y yo tengo que estar listo para la siguiente,” manifestó.

Finalmente, aseguró que ellos no tienen días malos porque la misma situación de emergencia no se los permite. “Te la trasmite esa persona y no hay un mal día para nosotros, cortamos, tenemos descansos fijos, esa es la forma de trabajar. Lo principal es dar la ubicación y un mínimo resumen de que es lo que ocurre en el lugar.”