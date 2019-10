Censura en el Partido de la Victoria: Del Frari dijo que no lo dejaron hablar en el Acto de la Lealtad Peronista

En su cuenta de Facebook, el actual concejal del Partido de la Victoria, y primer candidato a diputado por el Frente de Todos en la Capital, Martín del Frari, publicó:

"Con mucha tristeza debo hacer público que en el día de ayer en el acto que se realizó por el Día de la Lealtad Peronista en la sede del Partido de la Victoria, el partido del cuál soy afiliado y amo profundamente, no me permitieron hacer uso de la palabra por ordenes de quiénes lo conducen, a pesar de ser el candidato a Diputado Provincial más votado del #FrenteDeTodos; y a pesar de estar anotado en la lista de oradores que fueron cerca de diez personas.

Estas actitudes de censura, de maltrato y de persecución ideológica se dan después de haber ganado de manera lícita y democrática un interna en la elección PASO provincial el día 6 de Octubre. Lamentable que en momentos donde debemos buscar la unidad y en medio de una campaña electoral en curso se den estas actitudes en un partido político donde deben primar los derechos y la democracia participativa, desconozco las razones de este acto de censura, espero que se trate de un error organizativo y no tenga que ver que un pedido legítimo de recursos económicos que realicé para llevar adelante la campaña como candidato oficial del partido en la lista de diputados, fondos que por ley envía el Tribunal Electoral de la nación a los partidos políticos y que deben ser utilizados para las campañas en curso.

A las compañeras y compañeros que ayer fueron al acto a disfrutar y esperaban escuchar a los que no pudimos decir lo que pensamos, los entiendo en su enojo y en su angustia; les pido que de manera comprometida sigamos trabajando por nuestros ideales peronistas con la misma pasión y el mismo compromiso como lo venimos haciendo en nuestro partido y en el #FrenteDeTodos en Salta; como dice Cristina: "Son momentos difíciles para el pueblo y los dirigentes políticos deben estar junto a la gente ayudándola " y eso es lo que vamos a seguir haciendo, como hace años lo venimos haciendo, estando siempre donde dijimos que estábamos trabajando para el pueblo y para los ciudadanos, que lo supieron y lo saben reconocer, le pese a quién le pese; no nos van a amedrentar ni a proscribir, vamos a seguir adelante junto a todxs aquellos que quieren vivir en una Salta más igualitaria y justa; ni un paso atrás compañerxs.

Un fuerte abrazo para todas y todos!

Compañero Martin Del Frari

Comentarios en apoyo

Clau Ale QUE BÁRBARO!!! EN LUGAR DE SER COMPAÑEROS DE LUCHA SE COMPORTAN COMO TIRANOS! MUY MAL LA ACTITUD!

SE DEBE ACEPTAR LA DERROTA Y APOYAR AL QUE GANÓ AFÍN DE CUENTAS TODOS TRABAJAN POR "EL BIEN DEL PUEBLO"

ESO NO FUE UN "ERROR" ESO SE LLAMA ENVIDIA !!!



Norma Murro Exactamente Martin..ni un paso atras...



Soledad Hurtado Que injusticia!!



Francisco Ortiz Justo en el dia de la lealtad, esta gente no tiene cara para llamarse Peronista, todos sabemos quienes son los mejores candidatos dentro del peronismo y estuvo reflejado en las paso le pese a quien le pese, a acompañar a los peronistas con verdaderos ideales y vocación. HLVS ✌🏼🇦🇷🐧



Roberto Rodrigo Ruiz Te banco. Abrazo



Laura Carmona Vamos Martín!💪 a seguir adelante con más fuerza que nunca! Podrán callarte en un acto, pero no van a poder callar al pueblo en las urnas! Ni un paso atrás.. somos muchísimos los que confiamos y creemos en vos!🤗



Santiago Bejarano Militancia + hambre = traición no lo olviden



Luciana Aguilera Vamos martin !!!!!💪💪💪 diputado del pueblo



Estela Ayala Que pena que pase esto .el enemigo está en otro lado .en fin sigamos adelante. Lo apoyo totalmente..compañero futuro DIPUTADO



Sebastian Ezequiel Moreno Total apoyo compañero



Ferchu Cuervo CN NOMBRES PROPIOS... HAY QUE IR AL HUESO...

Hernan Fabi Me da verguenza ajena leer lo que te hicieron compañero. Una lástima. Espero que los padres de la derrota de las elecciones pasadas, den un paso al costado después de las elecciones y den lugar a la renovación dirigencial.

Son unos impresentables



Alfredo Navas Vamos .. Martin .. creo que ya demostraste en la interna.. gente nueva como vos..con ideas nuevas ..y sobre todo .. siempre estás con los vecinos.. escuchándolo..

Daniel Ovejero Compañero creo que publicar algo asi por mas doloroso que sea , en este momento donde se esta decidiendo el futuro de TOD☀️S , realmente no suma . No hay que anteponer lo personal ni desviar la atencion .