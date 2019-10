De no creer: TyC prohíbe transmitir a los partidarios pero usa sus imágenes

TyC Sports acudió a la Justicia para negar a los medios partidarios del ascenso la posibilidad de transmitir los partidos que no televisa la emisora y, en medio de este conflicto, hizo uso de material filmado por los medios a los que les impide trabajar.

Desde hace unos días hay un conflicto entre TyC Sports y los Medios Partidarios Unidos (MPU) ya que el canal deportivo acudió a la Justicia para prohibir las transmisiones online de partidos, basándose en el contrato de telvisación que TRISA tiene con la AFA.

El reclamo de TyC es válido ya que es el dueño exclusivo de la transmisión de los partidos del ascenso, sin embargo desde el MPU aseguran que hay partidos que el canal no transmite ni siquiera en su plataforma web, por lo que esgrimen que su trabajo es importante para difundir los partidos que no televisa la emisora.

Y en medio de esta tensión sucedió algo insólito, sin explicación. La web de TyC Sports utilizó imágenes de uno de los medios a los que les impide trabajar para mostrar el curioso ataque de un grupo de teros al juez de línea del partido Deportivo Merlo-Laferrere.



Claramente, TyC Sports no envió a nadie a cubrir ese partido y terminó valiéndose de un registro periodístico que no hubiese sido posible de no ser por la labor de Merlo Viaja, un medio partidario del Charro.