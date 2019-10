Ana María Polo dice adiós a Telemundo y a su programa Caso cerrado. ¿Qué pasó?

Durante casi dos décadas Ana María Polo estuvo a cargo de su programa Caso Cerrado en Telemundo. Sin embargo, la conductora consideró que es momento de cerrar esa etapa ha llegado para dar paso a otra que seguro será igual de maravillosa.

“Este es mi último año en televisión”; aseguró la abogada de 60 años en entrevista a la agencia The Associated Press. “Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también".

Según anticipa People en Español, la Doctora Polo tiene un jugoso proyecto entre manos: una película relacionada con el famoso espacio televisivo. Ella será la protagonista, para lo que está tomando clases de actuación, y ya ha adelantado que de compañeros le encantaría tener a Humberto Zurita y a la estadounidense Sandra Bullock.

La ilusión y entrega son dos características de esta mujer valiente y de armas tomar que dio un giro a la televisión llevando casos de la vida real con los que cualquiera puede sentirse identificado. Lo dio todo pero ahora necesita un respiro. “Son muchos episodios y requieren de mucha energía y dedicación”, añadió sincera.

Orgullosa de hasta donde ha llegado el programa y profundamente agradecida, se va por la puerta grande y con el amor y respeto de su audiencia y sus compañeros. De momento siguen las grabaciones hasta finales de año y, además, podremos seguir disfrutándola en su canal de Youtube con su sección La Doctora Polo Responde.La decisión está tomada. “No quiero seguir haciendo televisión abierta, ya quiero terminar este compromiso que me queda y hacer otras cosas”, concluyó la conductora de origen cubano. Allá donde vaya Ana María, allí estaremos, pues se ha ganado nuestros corazones con creces. Su intención es regalarnos esta cinta que tiene previsto, según People en Español, estrenarse a finales del 2020 o comienzos del 2021.