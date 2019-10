Vaqueros: Con una ingeniosa maniobra, una familia atrapó a un hábil estafador

De película. Una familia logró detener a un estafador de Vaqueros que haciéndose pasar por una mujer desesperada le arrebató el celular a un joven. Todo ocurrió días atrás por una ingeniosa maniobra que desplegó el padre del adolescente de 17 años.

El caso, según lo informado por la policía, y que conoció InformateSalta fue denunciado por un vecino de la zona norte de la ciudad, quien llevó adelante una rápida y astuta estrategia para vengar a su hijo.Para hacerse de dinero fácil, el delincuente creó una cuenta falsa en Facebook con fotos de una atractiva joven bajo el nombre de “Vale Tejerina”, quien relató una situación desesperante que supuestamente atravesaba en busca de captar a sus víctimas.

La chica decía que pronto iba a ser desalojada y que requería ayuda de cualquier tipo para poder pagar el alquiler. Ante este ruego, el hijo del denunciante, de 17 años, se vio conmovido y se ofreció a ayudarle, aunque no tenía dinero.







Hábilmente la “mujer” le preguntó si podía prestarle su celular para dárselo al dueño hasta tanto pueda conseguir el dinero, y que a cambio le daría la llave del departamento donde residía para que la visitase, una propuesta que el adolescente accedió.

Como segundo paso, lo citó en inmediaciones del puente sobre el Río Mojotoro, en Vaqueros, el 4 de octubre pasado, poco antes del mediodía, cita a la que el menor acudió, pero no la joven quien le mandó un mensaje diciéndole que en su lugar iba a ir el dueño del alquiler, a quien podía darle el teléfono.







El sujeto se presentó, recibió el teléfono y se marchó. Luego el adolescente quiso chatear con la mujer pero descubrió que lo había boqueado, por lo que aviso a su familia. En seguida, el padre comenzó a investigar en Facebook las cuentas que vendía celulares.

Así dio con el estafador quien casualmente tenía en venta el teléfono de su hijo, ahí decidió crear una cuenta falsa en Facebook para hacer caer al sujeto. Para ello, el padre se contactó con Vale Tejerina y le ofreció ayudarla con una suma de 5 mil pesos.

Ante semejante carnada, el estafador accedió y acordó una cita con el nuevo donador, sin saber de quién se trataba. El encuentro se dio en Vaqueros, a la altura del camping municipal, sobre la calle San Martín. Allí, el 15 de octubre a la tarde, el padre esperó por la tal Valeria.

Repitiendo la maniobra, el estafador le mandó un mensaje diciéndole que no podía llegar por un contratiempo, pero que a la cita iba a ir el dueño del alquiler, quien no era otro que el que le quitó el celular a su hijo, quien se presentó y recibió un fajo de dinero, que en realidad no era más que dos billetes de 100 pesos, seguido de papel de diario cortado en el mismo tamaño. Luego de entregar la llave del departamento, y cuando el estafador se disponía a contar el dinero, el padre se le tiró encima y lo redujo. El resto de la familia apareció y alertaron al 911, por lo que, en seguida llegó la policía y lo detuvo.