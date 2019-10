El amor que venció al cáncer, la historia de Patricia y su hija Luan

A veces la vida nos da giros inesperados y sin explicaciones. Con cuatro hijos y una vida por delante, Patricia Calisaya es diagnosticada con cáncer en el 2016. Angustiada terriblemente con la noticia, inicia rápidamente los estudios y trámites para operarse. Sin embargo, otra vez la vida la sorprende, en su vientre crecía una niña.

"Cuando hicimos los estudios para operarme, me encuentro con que estaba embarazada de dos meses. Mi médico de cabecera me dijo que tenía que interrumpir el embarazo pero yo no quería interrumpirlo. Consulté con las médicas que me hicieron la mamografía, les pregunté si había posibilidades de seguir adelante con el embarazo y me recomendaron a otra ginecóloga, con la doctora Marisa Martínez. Ella me dijo que sí se podía, que si yo quería intentarlo ella me iba a acompañar", contó la mujer.

Sin dudas fue una decisión muy valiente, aunque Patricia sabía que se enfrentaba a una situación de alto riesgo, jamás bajó los brazos ni un instante. "Ella es mi quinta hija. Todo era complicado, porque también era mi quinta cesárea. Estando embarazada de ella me sacaron el pecho completo. La bebé siguió el curso, fuimos avanzando con el tratamiento, hice cuatro quimioterapias estando embarazada y ella nació sin problemas".







Un día común y corriente Patricia estaba dándose una ducha, sin esperarlo, fue el momento en que su vida cambió para siempre. "Me estaba bañando y me sentí un bulto muy grande que nunca lo había notado. En mi caso no tengo familiares con cáncer. Me dijeron que las emociones fuertes pueden producir la enfermedad. Yo no me hacía chequeos y de repente me descubrí la pelota en el pecho. Cuando me dijeron que era cáncer se me vino todo abajo".

Sin dudas el amor y la fuerza fueron las claves para que esta historia tuviera un feliz desenlace, aunque Patricia hoy continúa con tratamientos, "Para mí fue todo un reto y doy gracias porque mis hijos y mi esposo me ayudaron mucho. Luan, mi bebé, me ayudó un montón, gracias a eso nunca me bajonee, me dio muchas fuerzas para salir adelante. Sabía muy bien que podía haber problemas cuando ella nazca, pero ella nació muy bien. Me dijeron que podía tener síndrome de Down, sin vista, tenía el 100% en contra. Pero los médicos hicieron todo para que naciera bien".

Patricia y un grupo de mujeres con cáncer de mama participan de una muestra fotográfica que se presentará el lunes en el Hospital Público Materno Infantil, donde a través de las imágenes tomadas por la fotógrafa Lucía Ramos, cuentan parte de su historia.

"Cuando Luan nació, la doctora estaba muy contenta y me dijo “viste que sí se puede”. Pero hay doctores que parece que no lo saben bien a fondo, que se puede estar embarazada teniendo esta enfermedad y el bebé puede nacer normal. Para mí ella es todo. No conocía otro caso parecido en Salta, para la doctora también fue todo un avance", expresó e invitó a toda la comunidad a participar de la muestra que se inaugurará a las 12:00 horas.