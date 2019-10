Tras la denuncia por abuso, suspendieron un show de Axel en Córdoba: ¿nuevas denuncias?

En los últimos días se conoció que una joven radicó en Cipoletti una denuncia por abuso sexual simple contra Axel, por un hecho que habría ocurrido en 2017. Y todo indica que la misma empezaría a tener consecuencias concretas.

Axel tenía planificado cerrar la Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol el pasado sábado 12 de octubre en Bell Ville, Córdoba, pero por motivos climáticos, esa jornada se pasó para este sábado 19 de octubre.

Pero este sábado, según informó Parte del show, los productores le comunicaron a los músicos de Axel que se levantaba su participación y disponían de la jornada.

Pero los problemas legales del cantante podrían no terminar aquí, ya que José D’Antona, el abogado de la joven denunciante, aseguró que otras cinco mujeres afirman haber pasado situaciones no deseadas con el cantante y están analizando si realizar o no las denuncias formales pertinentes.

“Son mujeres de edades distintas y de varias provincias del país”, detalló el letrado sobre las posibles denunciantes.

Por el momento, Axel y su entorno recurren al silencio total.