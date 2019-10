Restan declarar 35 testigos en el juicio por la muerte de los brigadistas

Continúa hoy el juicio contra de tres ex funcionarios de Defensa Civil Hasta ahora testificaron 12 personas de las 35 notificadas a presentarse frente al estrado del juez Diego Rodríguez Pipino.

Se trata de las audiencias de debate por la muerte de cuatro brigadistas, que concurrieron a combatir el fuego que durante 11 días quemó campos en Guachipas. Durante la tercera jornada, que tuvo lugar el jueves 17 del actual, declaró Daniel Antonio Barroso, ingeniero Agrónomo que se desempeña laboralmente en Defensa Civil.

Víctor Jesús de Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagum, están acusados del delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público previsto en el artículo 248 del Código Penal, publicó Nuevo Diario.

Está previsto que hasta el 31 de octubre fecha en la que está agendado se escuchen los alegatos, desfilen 35 testigos, hasta ahora lo hicieron 12 entre familiares, brigadistas, vecinos y el actual titular de Defensa Civil. En la primera jornada fueron dos los testigos que prestaron declaración: Pablo César Rivas y Esteban Eligio Espinosa, que participaron del operativo donde perdieron la vida las víctimas.







Al día siguiente, las partes escucharon a Valeria Soledad Montenegro, querellante y pareja de Mauricio Miguel Valdéz, uno de los brigadistas fallecidos. Montenegro contó que su esposo había hecho cursos para tratar con el fuego, pero que no llegaban a ser capacitaciones, y que ni siquiera cuenta con certificados de los mismos, porque nunca se los dieron. Que él comenzó desmalezando, y que no estaba capacitado para ir a los incendios.

Luego declaró Rosana del Valle Chávez, madre de uno de los fallecidos y querellante, quien recordó que ese día 27 de octubre, se enteró por los medios de comunicación que había cuatro bomberos desaparecidos, aunque no los nombraban como brigadistas.

Dijo que “de Defensa Civil me dijeron que me tenía que presentar urgente, y se me vino el mundo abajo”. Manifestó que su hijo estaba de descanso ese día, pero lo llamaron para que se presente en Defensa Civil. Era común que lo llamen cuando estaba de descanso para cubrir a algún compañero. Explicó que su hijo, que tenía 22 años recién cumplidos, estaba contratado dentro de la menor categoría. Recuerda que le hicieron hacer un curso para apagar incendios chicos. Dijo que a su hijo lo hacían ir a la casa de Dagum y otro más, para desmalezar.







También declaró en esa jornada la declaración de Pablo Daniel Arce, Sergio Ricardo Ayon y Manuel Collado Fortunato, que a la fecha del hecho se desempeñaban como personal contratado para la Oficina de Recuperación y Espacios Públicos.

El trágico hecho ocurrió el 27 de octubre de 2014 en Guachipas, cuando bomberos voluntarios y brigadistas de Defensa Civil se habían constituido en el cerro conocido como “El Acheral”, donde tenían que apagar un incendio. Luego de notar la falta de cuatro hombres, se inició su búsqueda.

En la zona encontraron los cuerpos incinerados, que pertenecían a los brigadistas Mauricio Valdéz, Víctor Humberto Ferreyra, Martín Albarracín y Matías Daniel Vilte.