Sin Vueltas con Miguel Nanni: “Le pido a la gente que le dé una oportunidad más al presidente”

A una semana de las elecciones nacionales, los candidatos en Salta empiezan a realizar sus últimas actividades electorales. En el caso de Salta, dos son los diputados nacionales que buscan renovar su banca, Pablo Kosiner y Miguel Nanni. Este último sostuvo en Sin Vueltas de InformateSalta (Domingos 21.30, Somos Salta) que si bien está en paz con su gestión siente que todavía falta mucho para hacer.

El #SíSePuede de Juntos por el Cambio

El candidato a diputado nacional, Miguel Nanni, aseguró que el país se encuentra en una encrucijada. “Implica tomar dos caminos, un camino al vacío o el camino seguro que lleva al destino, el 27 vamos a tener que saber distinguir entre el embaucador y el tipo sincero” expresó convencido de la propuesta de Mauricio Macri.

Además, aseguró en Sin Vueltas de InformateSalta que los que quieren volver son los que metieron a la Argentina en un pantano, admitiendo que a Macri le ha costado sobrellevar.

“No hay una alternativa nueva, en la balanza la gente va a tener que sopesar y yo confío plenamente en la madurez del pueblo argentino” agregó.

En busca de la renovación

Miguel Nanni busca su segundo mandato como diputado nacional por Salta. “A mí este tiempo se me paso volando, fue un abriri y cerrar los ojos, siento que quiero hacer más cosas” sostuvo sobre el porqué quiere seguir en el Congreso Nacional.

Destacó su accionar en materia de narcotráfico. “Salta de ser una provincia fuerte en narcotráfico, no tan solo de paso de lavado de dinero, hoy es la provincia que más secuestros hace, es la provincia emblemática que el gobierno muestra para ver como se blindan las fronteras” explicó Nanni marcando que todo ha sido un trabajo conjunto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Por otra parte, el diputado nacional por Cambiemos mostró que también sabe marcar los errores dentro de su espacio político. “No soy de esos tipos que se convirtió en un aplaudidor, que no se enamora de su propia gestión o de su presidente. Cuando el gobierno cometió algunos errores, me costó pero con energía me pare cuando se quería que se pague las subas del gas retroactivamente o cuando se quitaban las pensiones por discapacidad” dijo en Sin Vueltas de InformateSalta.







Una oportunidad más para Mauricio Macri

El candidato a diputado nacional, Miguel Nanni, realizó un último pedido al electorado en vistas al domingo 27 de octubre. “Le pido a la gente que vaya a votar más allá del color político, faltaron 3 millones y medio de personas. Después que cuiden las boletas de todos, del propio candidato y del adversario, no hay nada más indignante que entrar al cuarto oscuro y ver que tu opción no está, es un recorte de la libertad” agregó.

"Le pido a la gente que le dé una oportunidad más al presidente. Hemos hecho un esfuerzo grande que sería una pena que caiga en saco roto"

Nanni abiertamente pidió una segunda oportunidad para el presidente Mauricio Macri. “Le pido a la gente que le dé una oportunidad más al presidente. Han sido cuatros años duros de muchos aciertos y errores. Pero hemos hecho un esfuerzo grande que sería una pena que caiga en saco roto. Soy de los que pide que le demos una oportunidad más al presidente” finalizó en Sin Vueltas de InformateSalta.