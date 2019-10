En un mes TiendaSalta.com superó los 10.000 productos online

El pasada 24 de septiembre, InformateSalta daba cuenta de que nuestra provincia ya contaba con su plataforma oficial online para la venta de distintos productos, de una forma rápida y sencilla, cuyo principal objetivo era permitir al comercio provincial potenciarse ante el panorama económico que vive la Argentina.

Se trata de TiendaSalta.com.ar, el proyecto de la Cámara de Comercio e Industria de Salta que en menos de un mes sigue avanzando y creciendo a pasos agigantados. Ahora, la página web registró más de 10.000 productos para el disfrute y adquisición de los usuarios.

En diálogo con FM Pacífico, Daniel Betzel, el titular de la Cámara comentó orgulloso el gran progreso de TiendaSalta: “Si entran se van a sorprender, me había propuesto en 30 días llegar a los 10 mil productos, me salió el comerciante de adentro que no quería abrir un comercio vacío y, el viernes, llegamos a los 10.800 productos”.

Ante esta novedad, Betzel adelantó que lo siguiente será la promoción masiva de la página para que no solo más comerciantes se sumen a la plataforma, sino que sean más usuarios los que puedan adquirir las ofertas. “El primer paso era visibilizarlo, luego crear el sitio, lanzarlo y el 1° de noviembre queríamos ‘largar a full’ la venta, dos semanas antes ya estamos con más de 10.000 productos, por lo que llegó ese momento”, resumió.

Entre otras metas, el titular de la Cámara puntualizó que quieren llegar a las 105 mil visitas por mes, como así también inaugurar una sección de artesanías y productos regionales de Salta.