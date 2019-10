Confusión por el bono de $5 a desocupados ¿Dónde se cobra?

Cientos de salteños se acercaron esta mañana a las oficinas de ANSES con el objetivo de adquirir la “Bonificación Especial 2019” y no pudieron hacerlo. Desde el organismo les dijeron que tenían que cobrarlo en la Oficina de Empleo pero al llegar les pedían que vuelvan a ANSES.

Entre este lunes y martes, estaba estimado que ANSES pague la “Bonificación Especial 2019” de $5000 para desempleados. Cientos de salteños se acercaron para poder hacerlo, sin embargo, estuvieron yendo de un lado para el otro sin una definición clara.

Consultados por Somos Salta, personas que estaban en las puertas del organismo nacional explicaron que les pidieron que vayan a la Oficina de Empleo a cobrarlo, allí les pedían que vuelvan a ANSES. “Nos dieron un papel que decía que se entregaba en el Ministerio de Trabajo. Fuimos y nos dijeron que no tenían idea, que había que ir a ANSES,” indicaron.

En este sentido, consideraron que no es justo que “se juegue” de esta manera con gente que no tiene un ingreso y no puede conseguir trabajo.

Finalmente, se conoció que la Justicia lo dejó congelado y pidió que no se pague hasta después de las elecciones del domingo 27 de octubre.