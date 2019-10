Por las protestas en Chile, una salteña que fue a pasar el fin de semana no puede volver

La joven contó a InformateSalta que viajó a Calama a compartir unos días con amigos, tenía que regresar hoy pero su colectivo no salió por razones de fuerza mayor. “Tenemos que estar encerrados por miedo a salir y que te detengan,” dijo.

Un fin de semana entre amigos, era el objetivo de Lya Robinson, una salteña que tomó un colectivo y viajó hasta Calama en Chile. Para llegar no tuvo ningún problema pero las protestas sociales aún no le permitieron regresar a la provincia.

En diálogo con InformateSalta, la joven contó que su viaje fue placentero hasta el sábado a la tarde, cuando estando en un conocido shopping de Iquique, notaron que algo estaba sucediendo en las calles. “Los policías nos empezaron a correr, no se sabía todavía bien porque pero nos dijeron que era por seguridad,” relató.

Ese día pudo quedarse y refugiarse en un departamento sin correr peligro, sin embargo, pudo ver los saqueos, incendios y los destrozos que estaban realizando en las calles los manifestantes, que se cobraron varios heridos y hasta muertos.

Finalmente, luego de estar varados en la ruta alrededor de una hora, pudieron llegar anoche de nuevo a Calama. Ella tenía que viajar hoy a las 5:30 de la mañana, al llegar a la Terminal y luego de esperar un tiempo sin que abriera la empresa, vio pegado un cartel en donde se les informaba a las personas que tenían que viajar a Salta y Jujuy, que no iban a poder hacerlo.







“Me estoy quedando en la casa de una amiga, porque mi colectivo que iba a salir hoy para Salta, se suspendió y en teoría mañana saldría a la madrugada pero viendo la situación, todo se está suspendiendo, hasta las clases. Espero que si pueda salir mañana,” expresó.

La joven, estudiante de Psicología, necesita regresar a la provincia antes del jueves para poder rendir un examen. “El colectivo demora unas 12 o 13 horas. Me perjudica porque pierdo clases. Espero poder viajar porque el jueves tengo parcial y si no voy me quedo libre,” manifestó.