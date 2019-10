Despiden sin causa a trabajadores municipales de General Güemes

Javier y Flavia desempeñaban tareas en el municipio de General Güemes en el área de limpieza y mantenimiento. Sin embargo, denuncian que por una decisión unilateral, la intendente Alejandra Salcedo decidió separarlos de sus funciones.

“Quede despedido porque la intendente no me renovó el contrato, porque no le trabaje políticamente para ella. Me dijo que el municipio lamentablemente es político y que hay 100 personas caminando detrás mío para ella y que están sin trabajo. Y que no solo es cumplir el horario e irse a su casa, es lo único que me dijo” comentó a Canal 7 Salta, Javier.

Además destacó que hace 10 años trabaja en el municipio pero solo hace dos años consiguió un contrato. “Yo trabajo porque tengo dos chicos, vengo a trabajar para ellos, para darles de comer y no les falta nada” agregó.

En tanto, Flavia relató que fue despedida la semana pasada. “El 15 (de octubre) marqué a las 5 y cuando tenía que marcar el horario de salida, me bajaron del reloj” indicó. También sostuvo que el trabajo que realizaba era pagado por día y en negro.

“De un día para el otro me dijeron que me quedaba sin trabajo. No tienen quejas de mí. Quiero trabajar, que me devuelva mi trabajo. Es con lo único que puedo sostener a mi familia” concluyó.