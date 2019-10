Esta es la acusación completa de la fiscal contra Juan Darthes

Según los peritos, el testimonio de Thelma Fardin es "creíble" en su denuncia por violación en contra de Juan Darthés. Así se desprende de la acusación que la Fiscalía nicaragüense presentó contra el actor en un juzgado de Managua el pasado jueves, según publicó el periodista Eduardo Cruz en exclusiva el sitio Infobae.

"La examinada Thelma Inés Fardin brinda un testimonio compatible con violencia sexual", explica la forense nicaragüense Heydi Trujillo.

La psicóloga también nicaragüense María Raquel Aráuz concluye que Fardin tiene un "trauma psíquico", en el que Fardin vuelve a vivir mentalmente el episodio de violencia sexual. Según Aráuz, presenta "un cuadro sintomático de miedo, amenaza interna, tristeza, vivencia de vacío y ansiedad".

Por último, el psiquiatra también argentino Enrique Oscar Stola afirma que Fardin presenta "recuerdos angustiosos recurrentes involuntarios e intrusivos" de la supuesta violación, además de "sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y el efecto de sueño están relacionados" con el mismo hecho.

Entre las conclusiones de la forense Heydi Trujillo, no existen mayores evidencias físicas en la víctima que demuestren el delito por el cual se procesa a Darthés en Nicaragua. Por ejemplo, no hay evidencias de uso de fuerza en la víctima. No hay evidencia de embarazo y tampoco de enfermedad de transmisión sexual. No hay presencia de lesiones físicas.

En ese sentido, la jurista nicaragüense Elia Palacios, experta también en temas de género, indica que, de acuerdo con la legislación moderna, las pruebas periciales psicológicas, en casos de violencia sexual, tienen mayor peso que las valoraciones físicas, puesto que las víctimas comúnmente hacen denuncias tardías y no es posible en muchos casos encontrar evidencias físicas, como presencia de semen, golpes, rasguños, señas de penetración o estados de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, entre otros.

"Los niños, niñas y adolescentes no siempre revelan por vergüenza o miedo cuando son abusados. Sus agresores casi siempre son de confianza, que se valen de esa relación para manipular y atemorizar a su víctima. Siempre cuestionamos que por qué no habló en su momento, pero no es fácil estar en esa situación. Muchas suelen hablar hasta que son adultas, y pueden decir todo lo que vivieron. Por eso es importante esa valoración (psiquiatra y psicológica). En estos casos no hay testigos porque los agresores abusan donde nadie los ve. Son hijos sanos del patriarcado, sabe lo que hacen y dónde actuar, se ganan la confianza, y luego violentan esa relación", dice Palacios.

Además de los cuatro médicos forenses, la Fiscalía nicaragüense ha propuesto a 10 testigos, entre los que se encuentran la misma Fardin, otros miembros del elenco de Patito Feo y un investigador de la Policía nicaragüense.