Construye refugios gratuitos para animales y necesita ayuda con los materiales

InformateSalta dialogó con Federico Gutiérrez, proteccionista creador de refugios para perros que viven en la calle. Comenzó con esta iniciativa hace cinco años y ya lleva más de 100 casitas entregadas.

“Si hay algún animalito en algún barrio, los que me conocen me llaman y yo le hago un refugio gratis y después los vecinos se encargan de cuidarlo y alimentarlo. La gente se contacta conmigo, me pide los refugios que necesitan y después los buscan”, contó el joven que fue reconocido como “ciudadano destacado” con el proyecto de la moto-ambulancia para mascotas.







Los refugios son construidos con diferentes materiales como tarimas de palets, chapadur, lona. “Los armo de distintas formas dependiendo de los barrios, hay lugares donde hay mucho maltrato animal y delincuencia, entonces armo algo más sencillo porque se los roban, pero si es para un perrito que está en una plaza intento que sea más estético”, dijo.







La idea surgió al ver que la mayoría de los refugios se construyen con cartones o material que se deteriora rápidamente por la inclemencia del tiempo. “Un día intenté hacer una más resistente y de ahí la gente me empezó contactar, fui de a poco. Los materiales para la estructura los compro yo, y también me donan palets madera, hace dos años me donaron mucha cantidad de chapadur, pero ya se me acabó y necesito que la gente me colabore”.

Federico contó que le gustaría formar un grupo donde se involucren más personas y poder hacer más refugios. “Siento satisfacción al poder aportar un granito de arena, ver el abandono y la indiferencia me duele. Lo que yo hago a comparación de lo que hacen otros proteccionistas no es nada”, expresó el joven.

Quienes deseen colaborar, pueden aportar materiales como Chapadur, machimbres, terciados, aglomerados, membrana o lona para los techos. Los interesados se pueden comunicar con Federico Gutiérrez en sus redes sociales o comunicarse al 3875134325.