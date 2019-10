Volvió a operar el aeródromo de Orán

Tras una una larga lucha de las autoridades competentes del Aerodromo de Orán por evitar el paso de la gente por la pista y en tal sentido el daño de alambrados perimetrales, se consiguió volver a habilitarlo.

En dialogo con Radio Ciudad Orán, el Jefe del Aeródromo oranense, Alejandro Espeche, confirmó que el pasado viernes la pista fue autorizada nuevamente.

"La verdad que el trámite fue muy duro para que nos habiliten la pista nuevamente y esto gracias a Dios sucedió el pasado viernes a las 17, pero como esto es una lucha de todos los días y a cada hora, con la gente que no entiende que no deben cruzar por la pista del aeródromo no sabemos cuando tendremos que volver a clausurarla de nuevo", remarcó.







Buscando sostener en el tiempo la operatividad del Aeródromo de Orán, se decidió detener y denunciar a quienes utilicen el predio como paso. "No solo ponen en riesgo su vida sino también lo hacen con quienes pilotean o son pasajeros de las aeronaves que aterrizan o despegan de nuestra pista", dijo Espeche.

El titular del Aeródromo recalcó la importancia de que el lugar esté operativo ya que recibe 10 vuelos diarios, llegando a un promedio de 3500 vuelos anuales.