Juicio Brigadistas: Bomberos de Cerrillos aseguraron que era imposible apagar el fuego

Hernán René Lera, bombero voluntario, declaró que fue a evaluar el incendio que terminó con la vida de cuatro brigadistas de Defensa Civil y consideró que no era factible una intervención.

En la sexta jornada de juicio por la muerte de cuatro brigadistas de Defensa Civil, que intentaron sofocar las llamas de un cerro en Guachipas, declaró un bombero de Cerrillos que evaluó la zona y decidió no ingresar por las malas condiciones. Hernán Rebé Lera, dijo ante los jueces que era imposible apagar el fuego.

Mauricio Valdéz, Víctor Humberto Ferreyra, Martín Albarracín y Matías Daniel Vilte murieron el 27 de octubre de 2014 cuando fueron comisionados a trabajar en el cerro “El Acheral”. Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente totalmente calcinados. Después de cinco años de espera, son juzgados contra Víctor Jesús de Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagun, acusados del delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público.







Lera declaró que al ver el incendio solicitó la intervención del departamento de bomberos de El Carril, pero no era su competencia, por lo que habían decidido no intervenir. El incendio ya llevaba cerca de una semana. Finalmente el día 27 solicitaron nuevamente su intervención, por lo que decidieron concurrir al lugar. Llegaron a las 7 de la mañana, pasadas las 12 del mediodía vieron sobrevolar un helicóptero hidrante, pero no hizo ningún disparo.

Continuó relatando que entre las 2 y las 3 de la tarde comenzó el viento. Dijo que tomó la decisión de no poner en riesgo al personal que estaba a su cargo, por eso no trabajaron en el lugar y remarcó que su obligación era reconocer, evaluar y decidir con respecto a lo que iban a hacer; finalmente agregó que el fuego era imposible de combatir.