Villada destrozó a Leavy: lo acusó de “estafar” al electorado y malversar fondos públicos

Luego que el candidato del frente de Todos, Sergio “Oso” Leavy, intentara vincular al intendente Gustavo Sáenz con el macrismo y lo responsabilizara por el pacto fiscal, Ricardo Villada, secretario de Gobierno Municipal, en diálogo con FM Aries, salió con los tapones de punta y aseguró que se trata de un nuevo “manotazo de ahogado” de alguien que no resultó favorecido en las elecciones.

En primer lugar, acusó al actual diputado y ex intendente de Tartagal de intentar confundir al electorado con afirmaciones que no se condicen con la realidad. “Primero trataron de mezclar a Gustavo con un alineamiento nacional que claramente él dio a conocer que no tenía, y ahora buscan involucrarlo en el pacto fiscal cuando en definitiva, el tema fue motorizado por quién hoy es su compañero de fórmula”.







En el mismo sentido, lo criticó duramente por su aspiración de competir en simultáneo por la gobernación y por una banca en el Senado de la Nación. “La verdad que se da una situación de verdadera estafa, la gente no tiene en claro en definitiva a quién vota para que asuma”, a la vez que manifestó la necesidad una profunda reforma política, que no permita las dobles candidaturas y que limite el mandato de los intendentes.

También lo cuestionó por negar un pasado político, vinculado al romerismo y también al urtubeicismo. “Busca tratar de despegarse de algo que en definitiva es parte no solamente de su historia sino es parte fundamentalmente del sector político que él ha decidido integrar, el decidió alearse con los que gobiernan la provincia hace más de 20 años, no entiendo porque ahora trata de mostrar una realidad que no es”, sostuvo.







Villada también lo interpeló por el manejo irregular de los fondos que recibió tanto de Nación como de Provincia durante su intendencia en Tartagal. “Fue el municipio que más recursos recibió de todos los municipios del interior de la provincia, cuando uno va a ver la situación de Tartagal, la verdad que no sabe donde fue semejante cantidad de dinero que recibió desde el orden provincial y nacional”.

Por último, le recomendó utilizar los días que restan de campaña para exponer los proyectos que tiene para transformar la realidad de una Salta que realmente está pasando por una situación verdaderamente durísima por la falta de trabajo, de atención a la salud, y por un interior que está abandonado.