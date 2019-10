6 trucos para ahorrar en casa y optimizar tus gastos

1. Conocé tus gastos

Utilizá un mes tipo como referencia. Anotá cada uno de tus gastos, tanto fijos como variables y estimá cuál es el presupuesto que necesitás por mes. Analizá el listado de egresos, comparalo con los ingresos y evaluá si los gastos son acordes al dinero que entra al hogar. Este es el primer paso para evaluar si realmente necesitas acortar gastos y dónde podrías hacerlo.

2. Hacé las compras con anticipación

Cuando esperamos a último momento para comprar los productos que necesitamos, nos perdemos la oportunidad de encontrar ofertas o mejores precios. Prestar atención a las ofertas de los supermercados y bancos nos brinda la posibilidad de comprar por menos dinero, además de optimizar el tiempo.

3. Seguro hogar: más tranquilidad y menos imprevistos

Los seguros del hogar suelen tener un costo bajo y son de gran ayuda ante cualquier imprevisto. Hay muchos que incluyen no solo seguro en caso de robo, sino además contra incendio, granizo, daños por agua e incluso cuestiones estéticas. La póliza de los seguros también suele considerar desperfectos eléctricos, cortes de luz y cortocircuitos. Por ejemplo, incluyen en su cobertura la reposición de alimentos refrigerados ante cortes de luz prolongados. Además, cubren servicios de plomería y gas para resolver cualquier eventualidad. Encontrá el plan que mejor se adapte a las necesidades particulares de tu casa y las de tu familia.

4. Adaptá el menú a las ofertas disponibles

Este punto es clave y es muy simple: si tenés pensado cocinar una tarta, entonces elegí el relleno en base a los precios que encuentres en la verdulería. Lo mismo con cualquier plato que tengas en mente. Comprá los productos que estén a mejor precio y dejá volar la creatividad para crear platos deliciosos. Otro consejo es aprovechar al máximo los alimentos y evitar desechar los tallos o las frutas y verduras más maduras, ya que en general, todo puede reinventarse y aprovecharse. Un caldo, una salsa, siempre hay ideas y recetas en internet listas para que las pongas en práctica.

5. Optimiza el consumo de energía

Con este hábito no solo vas a cuidar tu economía sino que además se trata de contribuir al cuidado del medio ambiente. ¿Algunos trucos? Desenchufá los artefactos que no estés utilizando, comprá electrodomésticos con etiqueta clase A (que son los más eficientes), comprá lámparas de bajo consumo, apagá las luces en los ambientes que no se usen y sacá el máximo provecho de la luz natural. Pero eso no es todo: también se recomienda evitar abrir el horno durante la cocción para que no pierda calor, aprovechar el calor residual del horno (apagar unos minutos antes de que termine de cocinarse y aprovechar el calor interior), empezar planchando las prendas que menos calor necesiten y usar el lavarropas con agua fría. Como ves, son muchas las alternativas para optimizar la energía del hogar.

6. Pagá las cuentas a tiempo

Es una cuestión de simple organización. No dejes pasar la fecha de vencimiento, así vas a evitar pagar intereses innecesarios que solo abultan el gasto total a fin de mes. De hecho, una buena idea es adherir los servicios al débito automático, no sólo para asegurarte de pagar en fecha sino para ahorrar tiempo.



Como ves, hay muchos hábitos que podés incluir en tu vida diaria para ahorrar dinero. Lo más importante es ser organizado, llegar a un consenso entre todos los miembros del hogar para unificar esfuerzos y potenciar los resultados. Para empezar, es importante que puedas responder esta pregunta: ¿cuánto dinero se gasta por mes en tu casa? Una vez que tengas eso en claro, podrás evaluar cuáles gastos son realmente necesarios y cuáles son aquellos que puedes optimizar.