Campo Quijano: Denuncian que jóvenes tuvieron clases de ESI con ideología de género

Analía Chocobar, madre de un alumno que asiste a la Escuela Técnica 3106 de Campo Quijano, denunció a Victoria Liendro, integrante del Polo Integral de Mujeres, por una charla de ESI con ideología de género y un vocabulario no acorde.

Por FM Profesional explicó que el contenido de la charla incomodó a los alumnos que terminaron presentando una nota al director de la institución. Los padres hicieron lo propio y se reunieron incluso con representantes del Ministerio de Educación.

“Los jóvenes salieron muy confundidos, incómodos por la forma en que se dio la charla. Esta persona usó un vocabulario no acorde, los jóvenes dijeron que no parecía una profesional. Trató temas como la sexualidad con mucha vulgaridad”.







Preocupada Chocobar contó que “el objetivo era dar ESI, pero se terminó yendo de boca y diciendo cosas que no corresponden, haciendo sentir mal e incómodos a los chicos; no respetando a las familias tradicionales, tampoco la iglesia. Se les dijo cosas como ´si ustedes tuviesen un hijo puto, acaso lo matarían`. También `la pongo, vos me la pones´. Mostrándoles videos donde se ve a un hombre en una familia que a la noche se va a la zona roja a tener relaciones sexuales con un travesti, eso se les mostró”.

La mujer continuó diciendo que su hijo le contó que “les dijeron que todos tenemos una homosexualidad en el interior y que los varones pueden ingresar al baño de las mujeres”. Ante eso consultaron quien fue el responsable de la invitación y de chequear los contenidos, pero “no tuvimos una respuesta, no nos quedó claro quien autorizó esa visita”.

También dijeron que buscando información supieron que “son los propios docentes los que tienen que dar los contenidos de ESI, sin embargo trajeron a una persona externa de la que nunca se nos informó. Además las clases no contemplan ideología de género y eso no se respetó”.