¿Martín Baclini le paga a Cinthia Fernández para aparentar noviazgo porque es gay?

Martín Baclini está en el ojo de la tormenta. Mientras su novia, Cinthia Fernández, y su amiga, Luciana Salazar, se declaran públicamente la guerra, surgen versiones que hablan de un “arreglo secreto” para ocultar su homosexualidad.

Invitado a Los ángeles de la mañana, Baclini se enfrentó a la pregunta más dura de Ángel De Brito: “Se dice que le pagás a Cinthia para que sea tu novia para ocultar que sos gay”, disparó el conductor del ciclo.

Con absoluta tranquilidad, Baclini respondió: “Ser gay para mi no es una ofensa… ‘Soy, gay’, ¿cuál es el problema?”, dijo y luego agregó: “Si la pregunta es si soy gay, no lo soy. Al menos por ahora, en el futuro quién sabe”, concluyó desdramatizando la situación, publica canal 13.

Anoche, en medio del fuego cruzado entre Cinthia Fernández y Luciana Salazar, el empresario rosarino hizo un descargo: “Es una situación a la que no estoy acostumbrado. Todo esto me sobrepasó un poco. Sé que no estoy haciendo las cosas perfectamente, por algo estoy en el medio de esta situación. Tengo muy en claro lo que amo a esta mujer, cómo la conocí y cómo está ahora. La conocí menos diez, no se anima a hacer el amor con luz. Qué se yo… El Bailando anterior lo hizo toda cubierta porque no se animaba a mostrarse. Yo vine y le dije que se anime porque es hermosa. La amo a ella y a sus hijas. No entiendo tanto lío por esto. Luciana es mi amiga, no es mi amante. Soy fiel”, expuso un acongojado Baclini.