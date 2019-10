Denuncian maltrato, abuso de autoridad y agresión policial en la clausura de Iron Gym

Este lunes, InformateSalta reportaba sobre una clausura efectuada el fin de semana en el gimnasio Iron Pro Gym de la capital provincial, cierre que se efectuó por una aparente fiesta clandestina que contaba con la presencia de menores. Sin embargo, desde el gimnasio desmintieron esta situación denunciando maltrato policial, abuso de autoridad y hasta agresiones físicas.

Verónica Isasmendi es la dueña del local quien se acercó a nuestra redacción para narrar lo acontecido en la noche del sábado, ya madrugada de domingo, cuando con celebración pretendían festejar los 2 años del gimnasio. Participaron sus estudiantes y unos amigos, pero ninguno menor de edad, según aclaró en primer término.

Sin embargo, “entre las 5 y las 5.30 de la mañana llegó la policía, la cual ya estaba adentro sin mi permiso, entraron dos mujeres de civil y seis policías uniformados”, recordó Isasmendi sobre lo que pasó. A esto agregó que los efectivos no le respondieron de forma clara cuando les consultó el motivo de su presencia. “Llegaron supuestamente por una denuncia que molestábamos a los vecinos, otro me dijo que era por una fiesta clandestina con alcohol y que cobrábamos la entrada, otro dijo que fue por un llamado de vecinos, ya no sé si fue una denuncia, un llamado anónimo, nunca me mostraron un papel de allanamiento o algo”, aseveró.

Agresión

Según prosiguió con su relato, la dueña del local resaltó que en un momento del procedimiento, una de las policías comenzó a sacarle fotos de su rostro. Al pedirle la identificación, la oficial no se la quiso brindar, por lo que también decidió sacarle fotos con su celular. Pero cuando quiso hacerlo “esta chica se me vino encima, me dobló la mano, (me profirió) unos manotazos”, agresión que cesó cuando recién otros efectivos intervinieron.

Con certificados médicos, Isasmendi mostró a InformateSalta la lesión que presenta en su mano derecha, la cual corresponde a un esguince que según su testimonio la perjudica en su carrera profesional dado que es atleta fitness, como en sus clases puesto que ya no puede enseñar fácilmente a sus estudiantes.

Incertidumbre

Tras el mal momento que habría vivido, Isasmendi dijo a InformateSalta que fue hasta la comisaría más cercana a su domicilio donde radicó una denuncia. Allí le dijeron conocer a la oficial que la habría atacado. “Me dijeron que era de la Municipalidad”, recordó la entrenadora.

"Me destruyeron en todos los sentidos estando, en mi caso, festejando dos años de puro sacrificio", se mostró dolida la damnificada.

Luego de este episodio, manifestó estar con un malestar diario y difícil de contrarrestar puesto que su trabajo profesional se ve perjudicado con el gimnasio cerrado (del cual aseveró cuenta con todos los papeles y permisos al día), como también su participación en competencias internacionales que le demandan tiempo de preparación.