ProCreAr: Beneficiarios temen una suba del 23% de los créditos en enero

Aseguran que la única medida paliativa que obtuvieron fue un congelamiento de la cuota, no del UVA y piden que se tomen medidas urgentes. “Tenemos una gran preocupación porque no sabemos qué decisiones pueden llegar a tomar quienes ganen las elecciones” agregaron.

“La realidad es que a nosotros no nos prestaron dinero, sino UVAS”, cuenta Mara García, una beneficiaria de los créditos ProCreAr que anunció temen sufrir un aumento del 23% en sus cuotas a partir de enero. Esto se debe al congelamiento que realizó el gobierno nacional como medida paliativa.

“Tenemos una gran preocupación porque no sabemos qué decisiones pueden llegar a tomar quienes ganen las elecciones” y aclaró por Somos Salta, que el beneficio que hoy tienen “no es un congelamiento real”.







Desesperada contó su situación particular. “A mí el banco me prestó $1.400.000 llevo ocho meses pagando y el 11 de octubre que fui a pagar la cuota vi que le estoy debiendo $1.920.000, imagínate lo que voy a deber a 30 años, voy a pagar como 15 millones por un departamento. Es ilógico, irracional, necesitamos medidas contundentes”.

En ese contexto explicó que ni siquiera se está respetando el acuerdo inicial al momento de tomar el crédito, “la cuota no podía superar el 25 o 30% del sueldo y hoy hay familias que están por encima del 50%”.







Sin dudarlo y superados por la situación reclamaron las medidas y propuestas del presidente Mauricio Macri sobre el tema. “Recién anuncia que ahora la variación será por sueldos y no por inflación, ya no le creemos nada, durante todo este año hizo anuncios de los cuales se cumplió uno, pero no lo que pedimos que fue el congelamiento del valor del UVA y él nos dio el congelamiento de la cuota con lo cual nuestro capital se sigue incrementando desmedidamente y nuestra cuota a partir de enero va a aumentar entre un 23 y un 25%”.