Denuncian que el dueño de un local le ofreció ropa a cambio de ser “la amante”

Una jovencita contó a través de Facebook lo que le ocurrió cuando fue a comercio en General Güemes. “El señor se metió en mi probador y me empezó a manosear, tengan cuidado, que lástima que ya no tenemos respeto,” dijo.

“Chicas hace media hora fui al local a comprar una remera en lo que me la estaba probando el señor, fue y se metió a mi probador, me manoseo, tengan cuidado, que lastima que ya no tenemos respeto. Me dijo que si quería ser la amante y que él me daba ropa a cambio que sinvergüenza,” esas fueron las palabras que utilizó una jovencita de General Güemes para contar lo que le ocurrió cuando fue a un local a comprarse ropa.

La joven realizó la publicación en el grupo de Facebook Chicas y Ropa de Gral Guemes intentando advertir al resto de las mujeres sobre el accionar inescrupuloso del dueño del comercio y recibió cientos de mensajes en los cuales les recomendaban que realice la denuncia.