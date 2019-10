Sin Vueltas con Urtubey: “Queremos un espacio abierto, plural y democrático que le ofrezca a la Argentina ideas”

A 24 horas de la veda electoral, el gobernador de Salta y candidato a vicepresidente de la Nación por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey realizó su cierre de campaña en Sin Vueltas de InformateSalta. El acto oficial de espacio político que se posicionó como la tercera fuerza nacional culminará con un acto en el Cerro San Bernardo. Estará presente el candidato a presidente, Roberto Lavagna.

Balance Positivo

El candidato a vicepresidente de la Nación, Juan Manuel Urtubey, manifestó su satisfacción por cerrar la campaña electoral de Consenso Federal en Salta. “Tiene que ver con lo yo soy, con lo que represento y con lo que representa nuestro espacio político con Roberto Lavagna que busca una mirada del interior y no tan capitalina como son los otros espacios políticos”.

Además, consideró en Sin Vueltas de InformateSalta que se trató de una gran experiencia ya que a la dirigencia del interior se la tiene en la marginalidad. “La toma de decisiones en el país está en Buenos Aires, de todas las fórmulas todos los integrantes son de Buenos Aires, menos en la nuestra que tiene un salteño de vice. Es la mirada imperante en la Argentina, es lo que se vive y se respira en Argentina”.

Es así que Urtubey indicó que va a llevar un tiempo que la gente entienda que se puede representar otros intereses que no sean los de los porteños.







¿Polarización?

Ante la consulta, el candidato a vicepresidente de Consenso Federal aseguró en Sin Vueltas de InformateSalta que no ve una polarización, defendió las posibilidades de su espacio de llegar a una mano a mano con el Frente de Todos. “El gobierno ha perdido mucha competitividad, hay un gran desencanto con el gobierno de Macri, entonces hizo que la gente diga de qué manera castigo más a Macri, y se fueron al kirchnerismo de la bronca, por un gobierno que nos ha puesto en un lugar muy complicado a los argentinos, esa fue la reacción de agosto, veremos qué pasa ahora en esta elección”.

En consecuencia, Urtubey reiteró que Consenso Federal es una nueva fuerza que plantea algo diferente, que quiere generar algo nuevo y que llevará un tiempo. “Es el punto de partida de la construcción de un espacio político que busca el encuentro de los argentinos, si bien la mayoría venimos del peronismo, hay dirigentes de otros espacios políticos, queremos lograr un espacio abierto, plural y democrático que le ofrezca a la Argentina ideas como la institucionalidad, la alternancia y fundamentalmente un modelo productivo de desarrollo salir del modelo de especulación financiera al que nos tiene acostumbrado este gobierno”.







El Congreso Nacional, otro de los objetivos de Consenso Federal

“Estoy trabajando y le pido a los salteños que nos ayuden para que haya representantes de nuestro espacio en el Congreso” indicó Juan Manuel Urtubey en Sin Vueltas de InformateSalta. Destacó el trabajo legislativo de Pablo Kosiner ya que se convirtió en uno de los legisladores nacionales más destacados y la experiencia de Marcelo Lara Gros en la gestión y realidad municipal.







Corrupción K y los cuadernos

Las últimas horas se convulsionaron tras la aparición de seis de los ochos cuadernos que originaron la investigación judicial por supuestos hechos de corrupción con la obra pública nacional durante los gobiernos kirchneristas. Debido a que esto sucedió a días de la elección general, nace la pregunta si es casualidad o una estrategia política. A esto Juan Manuel Urtubey dijo:

“Es mala la utilización política de estas cosas pero que ha habido corrupción ha habido corrupción. El problema no es que alguien lo use políticamente, el problema es que deberíamos vivir en un país donde no haya corrupción, donde se castigue la corrupción. Lamentablemente no pasa eso en la Argentina".

"Tenemos que fortalecer la institucionalidad argentina, estas cosas lamentablemente hacen mal” manifestó el candidato de Consenso Federal.

Finalmente, Urtubey aseguró en Sin Vueltas de InformateSalta que lo único viable para la Argentina es Roberto Lavagna. “Lo demás es sanata, cuenta, es demagogia electoral, Roberto ya fue ministro de Economía, nos sacó de la peor crisis que vivimos en la historia” concluyó.