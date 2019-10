Argentinos que ya son catalogados promesas del fútbol

Pero no todo está en las manos de este jugador estrella, sino que cada vez salen más jugadores que se están convirtiendo en nuevas promesas y eso es lo que el fútbol mundial quiere. Ya que hasta ahora se ha dicho que no hay y hay un temor de que no hayan jugadores de la talla de Messi y Cristiano Ronaldo.

Transfermarkt, quien es un sitio web muy famoso especializado en el fútbol mundial, y también las casas de apuestas argentinas, se ha elaborado una lista de las 10 promesas más valiosas que están saliendo de Sudamérica. Este ranking está liderizado por brasileños y argentinos mayormente. Thiago Almada de 18 años de edad es un argentino que está en la 5ta posición, ganando hasta ahora 15 millones de euros.

Cada uno de estos jugadores, son menores de 20 años y ya tienen un valor que está a la vista de todos en el mundo. Los otros jugadores son Agustín Almendra de 19 años de edad quien cotizó con 15 millones de euros también y Julián Alvares de 19 años de edad a quién le pagan 10 millones de euros y está en el número 10 de la lista.

Los dos brasileños que fueron capturados por el Real Madrid, son quienes lideran este ranking sin Vinicius Junior de 19 años de edad a quien le pagan 70 millones de euros y Rodrygo de 18 años de edad quien está valorado en 40 millones de euros. Con ellos podemos ver que hay jugadores que vienen en crecimiento y que pueden llegar a ser los nuevos cracks del fútbol.

Cada uno de estos jugadores se han sabido ganar su posición en el mundo y poco a poco van escalando dentro del fútbol. Por ejemplo Thiago Almada, quien juega con el Club Atlético Vélez Sarsfield, es un mediocampista ofensivo que también juega en la primera división de argentina. Se vió por primera vez en agosto de 2018 cuando jugó contra Club Atlético Newell's Old Boys. Desde ahí, los ojos han estado puestos en este jugador.





También está el caso de Agustín Almendra quien juega actualmente en el Club Atlético Boca Junior como medio campista y fue el capitán del equipo argentino de la sub-20. Desde los 10 años, este jugador argentino ha jugado para Boca Junior, así que tiene un buen recorrido jugando fútbol en las ligas inferiores y le ha dado el conocimiento y trayectoria que hoy tiene para poderse posicionar entre los mejores jugadores.

Cabe destacar que Julián Alvares actualmente juega para el Club Atlético River Plate y se desempeña como delantero. Además juega para la primera división argentina y se internacionalizó con el equipo de argentina de la sub-23. A sus 15 años ya estaba jugando con el Club Atlético Calchín donde se coronó como campeón junto a su equipo y ganó el premio al más goleador de los torneos de la Liga Independiente de Fútbol.

Así como estos argentinos ya hay otros que están marcando la pauta en el fútbol en este momento. Por ejemplo Dybala, que juega para la Juventus, o Di maría que juega en el París Saint-Germain Football Club. Claro está, sin mencionar al 5 veces ganador del balón de oro Lionel Messi, del Barcelona.

Esperamos se sigan levantando más prominencias en el fútbol para poder seguir disfrutando de juegos como los que nos ofrecen estos jugadores actuales.

Por otra parte, hoy se reanudan los partidos de fútbol de la Champions League en donde podremos ver equipos de la talla del Real Madrid enfrentarse al Galatasaray, al Atlético Madrid contra Leverkusen, la Juventus contra Lokomotiv Moscú, entre otros partidos importantes.

Así que ya podemos preparar nuevamente nuestros Smartphones, televisores o dispositivos electrónicos que nos permitan ver los partidos que vienen y así a prepararnos para ver a las nuevas estrellas que se están haciendo notar.