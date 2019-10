El “Cuervo” busca seguir por la senda del triunfo

Central Norte jugará hoy, desde las 22 horas, ante Chaco For Ever, en el estadio Juan Alberto García. El encuentro será televisado por Salta Fútbol.

Tras vencer por goleada al puntero Boca Unidos de Corrientes en el Gigante del Norte, el “Cuervo” enfrentará hoy, desde las 22 horas, a Chaco For Ever, que viene de perder de visitante con Defensores de Villa Ramallo, en el estadio Juan Alberto García.

Para este partido el técnico Ezequiel Medrán, realizará un solo cambio. Mauricio Pegini, volverá al arco por Sebastián D’Angelo. En defensa, Joel Jiménez se mantendrá en el sector izquierdo y continuará supliendo a Guillermo Cosaro, quien en el partido pasado estuvo en cancha menos de cinco minutos.

En tanto, en la ofensiva, Ezequiel Medrán mantendrá la dupla de ataque, Fabricio Reyes y Ronaldo Martínez, los máximos artilleros del club de barrio norte.

Por el lado Chaco For Ever, Norberto Acosta, extécnico de Central Norte, mantiene dos dudas en la alineación que pondrá frente al cuervo. En el medio campo, no definió si Ignacio Ruano retornará a la titularidad o mantendrá a Juan Ferreyra,mientras que la restante es Lucas Argüello o Matías Romero.

Equipo: Mauricio Pegini: Pablo Figueroa, Patricio Krupoviesa, Federico Rodríguez y Joel Jiménez; Carlos Arriola, Osvaldo Young, Joaquín Iturrieta y Franco Piergiacomi; Ronaldo Martínez y Fabricio Reyes.

En el banco de suplentes: Sebastián D’Angelo, Maximiliano Padilla, Enzo Gaggi, Juan Rivas, Nicolás Issa y Gonzalo Ríos.