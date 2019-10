Las confesiones del papá de Gallardo: los mensajes tras el paso a la final

Máximo Gallardo es el papá del hombre que revolucionó para siempre la historia de River. Su hijo, Marcelo, está llevando adelante el ciclo más brillante del club y buscará la tercera Copa Libertadores en cinco años. En diálogo con Olé, el mayor de los Gallardo se refirió al gran momento de su hijo.

“La verdad es que ya nada me sorprende de Marcelo... Lo de ayer (por el martes) fue una alegría muy grande para todos. Para mí es un orgullo como padre. Siempre digo que lo admiro y que se merece todo lo que le está pasando. Porque ama su trabajo y le dedica mucho tiempo. Por eso espero que siga siempre así, disfrutando de lo que hace”, destacó.

Acto seguido comentó el intercambio de mensajes de whatsapp que tuvo con su hijo tras el nuevo hito: "Lo felicité, le dije que estaba orgulloso de él y que disfrutara del momento. El me contestó 'muchas gracias, viejo, te mando un abrazo'. Cortito, ya vamos a tener tiempo de hablar".

Consultado sobre la final del 23 de noviembre en Santiago de Chile, avisó: "Ésa no me la pierdo, como la de Madrid. Marcelo siempre me invita a las finales, así que voy a estar ahí junto a él. Siempre le tengo fe, siempre".

Luego se refirió a una particularidad, al trato con sus amigos del Xeneize: "La verdad es que tengo muchos amigos de Boca, pero es una relación de mucho respeto. No le dicen nada a Marcelo, pero a mí me mandan mensajes... Algunos me preguntan cuándo se va a ir de River (risas). Pero me lo dicen bien, en broma, no pasa nada".

Por último se refirió a la chance de que en algún momento el Muñeco llegue a la Selección: "Para mí sería un sueño cumplido, por supuesto. Sería lo máximo y espero que algún día le llegue esa oportunidad. Marcelo ya sabe lo que pienso, aunque no hablamos del tema... Ahora él tiene la cabeza enfocada de lleno en River, y en jugar otra final de Copa".