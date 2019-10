Continúa el conflicto con los ex trabajadores de la confitería del MAAM

Ayer se realizó una nueva audiencia de conciliación en donde nuevamente no se presentó el concesionario Ricardo Iacuzzi ni su abogado. Los ex trabajadores de la confitería esperan llegar a una acuerdo por los pagos adeudados y que avances las denuncias por abuso laboral y acoso sexual.

Hace un poco más de un mes se conoció la situación que venían padeciendo trabajadores y trabajadoras de la confitería en concesión del Museo Arqueológico de Alta Montaña (MAAM), quienes denunciaron públicamente maltrato laboral, despidos y acoso sexual.

Ayer tuvo lugar la cuarta audiencia conciliatoria, sin embargo, el encargado de la concesión Ricardo Iacuzzi y su abogado no se presentaron, por lo que se pidió un cuarto intermedio hasta el 6 de noviembre.

Soledad Rosa, una de las ex trabajadoras, sostuvo “la situación no cambió mucho porque la otra parte no se presentó, ni él ni su abogado. El 6 de noviembre vamos a tener otra audiencia y allí tomaremos una decisión porque ya será la quinta y no llegamos a ningún acuerdo. En la primera no se presentó, en las dos siguientes sí y en la última no”.

En diálogo con InformateSalta, la mujer manifestó que ayer también se reunieron con la directora del Museo, Gabriela Recagno Browning, para explicar cuál es su situación. También estuvo presente el contador del MAM. “Ellos querían conocer nuestra versión de los hechos y le que les presentáramos las denuncias por acoso sexual. Nos dijeron que están juntando las pruebas legales para poder quitarle la concesión de la confitería del Museo”, dijo.

La ex empleada expresó que su “mayor anhelo es que le saquen la concesión a ésta persona y que esté alguien que sepa tratar bien a los empleados porque todo esto terminó afectando al nombre del Museo, que no tiene nada que ver. Ayer a la audiencia fue el contador del museo para ver en qué situación estaba cada una de las partes, fue en calidad de oyente. Quedó muy clara la falta de responsabilidad de la otra parte al estar ausentes”.