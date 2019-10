Leiva: "Gustavo Sáenz es una persona de bien"

Luego de las fuertes acusaciones vertidas por Sergio Leavy contra Gustavo Sáenz en El Tribuno de ayer, fue su propio candidato a intendente quien salió al cruce.

"Conozco hace muchos años a Gustavo Sáenz y sé que es una persona de bien. Hoy no compartimos un espacio, mi candidato es el "Oso" Leavy pero yo no me sumo a esta violencia que se pueda generar porque no es lo mío, nunca lo ha sido y la gente no me reconocería en ese espacio... Hay que trasladar proyectos para hacer una mejor ciudad y una mejor provincia, allí es donde me van a encontrar al menos a mí. Recorriendo los barrios, yo busco la adhesión de la gente", sentenció David Leiva en Multivisión Federal.





Por el contrario, lejos de plantear propuestas, el candidato a gobernador por este espacio, Sergio Leavy, ocupa los medios de comunicación para acusar una campaña sucia en su contra, haciendo falsas imputaciones a sus rivales y buscando el voto de los salteños mediante una supuesta necesidad de incorporar a Salta dentro del espacio político que conduce Alberto Fernández.