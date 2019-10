La empresa EMERGER no se hace cargo de la muerte de un operario electrocutado

El 27 de septiembre pasado, Mauro González fue comisionado a realizar la poda de líneas de media tensión en la Ruta Nacional 68, pero terminó encontrando la muerte tras sufrir una fuerte descarga eléctrica; ahora su familia denuncia que la empresa contratista, EMERGER no quiere cumplir con la indemnización correspondiente.

Urbano Sonzini, abogado de la viuda del joven, contó por InformateSalta que la familia del joven atraviesa los peores momentos de su vida, no sólo por una pérdida irreparable, sino porque Mauro era el sustento de la casa.

“Tras este fatal desenlace descubrimos muchas irregularidades. La primera es que Mauro no estaba correctamente categorizado, figura como contratista de la UOCRA cuando realizada tareas que dependen del sindicato de Luz y Fuerza, por eso es que pedimos que indemnicen a la familia con la categoría que corresponde”, contó.







Otra de las irregularidades tiene que ver con lo ocurrido aquel día. “Cuando fue al lugar a trabajar no se cumplió el protocolo de seguridad, no cortaron la tensión, y él subió pensando que estaba apagado, pero a penas tocó el cable sufrió una descarga. Si el sistema hubiese funcionado bien a la mínima descarga el sistema se bloquea y eso no pasó, Mauro quedó pegado y fue tanta la corriente que el cable se cortó, hablamos de un cable de un grosor muy importante”.

También denunció que “no tenía elementos de seguridad básicos, un detector de tensión, si lo hubiese tenido se habría dado cuenta que había corriente y no lo hubiera tocado. Trabajó casi un año y medio en la empresa que hoy no quiere cumplir con lo mínimo”.

Mientras la justicia investiga de oficio, luego de que la familia de Mauro denuncie que esperaron casi cinco horas hasta que lleguen bomberos y el CIF para bajarlo y realizar las pericias de rigor, el abogado presentó el caso en la Secretaría de Trabajo donde habrá una primera conciliación, “apelamos a la humanidad y buena voluntad de la empresa para con una familia que ha quedado destrozada”.