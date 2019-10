Morales: "el país no puede tener un doble comando"

Restan tan solo cuatro días para las elecciones presidenciales del próximo domingo 27 de octubre.

El gobernador jujeño Gerardo Morales continúa con visitando medios de comunicación en la recta final de la campaña. En una entrevista realizada por la Red de Cables expuso su visión sobre el escenario político en la provincia vecina ante un eventual triunfo del Frente de Todos.

“Mucha gente que fue sola, mucha familia que fue ratificar este concepto, motivada por valores, en esta épica que está generando el presidente después del resultado tan duro de agosto”, dijo en relación a la marcha “Si se puede” en Jujuy donde volvió a arrojar los conceptos de “la familia” y de “la épica”.

En este sentido siguió señalando que “lo que un país necesita es un presidente que pueda sobreponerse a las dificultades”.

¿Cómo continúa la gestión después del resultado en las elecciones?” Uno se debe preparar para todo, para las buenas y malas”, respondió.

“Jujuy ya me eligió para gobernador para los cuatro años que vienen. Esta elección del domingo va a ser importante para saber lo que queremos, nosotros necesitamos un presidente que nos abra las puertas”.

“Que además tenga el compromiso que tiene el presidente Mauricio Macri, de acompañar todas las iniciativas y proyectos, de ser un jujeño más”, expuso el mandatario.

“Esto está en juego, yo creo que se puede revertir el resultado y le haría muy bien no solo a Jujuy sino al país. Macri es un presidente que reconoce cuando se equivocó, no te está persiguiendo si le decis si algo está mal. Tiene la capacidad de rectificar, está corrigiendo rumbo”.

En relación al candidato opositor, que va adelante en las elecciones Morales arrojó: “Pero como gobernador me tengo que preparar por si gana Alberto Fernández también. Veo un Alberto Fernández vacilante, a veces moderado y a veces no, no veo el rol de Cristina, no podemos tener doble comando”.