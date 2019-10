Jorge Guaymás: “Gustavo no solamente es un amigo sino una gran persona”

Continúan los análisis de los resultados de las PASO provinciales. En este caso, el ex precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, y ex candidato a Intendente de Salta por ese mismo espacio, Jorge Guaymás reconoció las fallas del Frente de Todos en esta segunda etapa de la campaña y destacó la figura de Gustavo Sáenz.



“Vi muchas cosas mal dentro del Frente (de Todos), cuando se armó primero las primeras dos candidaturas a diputado nacional, que podría haber sido una sola línea” sostuvo a FM Aries.

Seguidamente, Guaymás indicó que se debería haber conformado una segunda etapa que busque la unidad y el fortalecimiento del espacio. “Se reflejó una división bárbara que nos llevó a los que nos llevó, a una elección provincial, que al margen del voto electrónico, lo que nos ha faltado es un equipo fuerte para seguir adelante con Fernández – Fernández. Parece que lo importante era lo personal y no la fórmula. Y ahí veo mucha desincronización, no había una conducción fuerte en este frente”.







Otro de los puntos donde hizo hincapié el dirigente sindical de Camioneros fue la descalificación personal en tiempos de campaña, haciendo referencia a Gustavo Sáenz. “He escuchado tantas posiciones que descalifican, quiero dejar en claro que soy muy amigo de Gustavo lo he dicho siempre, no oculté nunca la amistad, sigo pensando que el Frente para Todos es la opción más importante que tenemos a nivel nacional pero lo que no se puede permitir son descalificaciones. Gustavo no solamente es un amigo sino una gran persona, y yo creo que nadie merece ser descalificado en una contienda política”.

Contra Estrada

Finalmente, sobre la incorporación de Emiliano Estrada al Frente de Todos, aseguró que le hizo muchísimo daño. “No tengo nada en contra de Estrada ni del entorno ni de la familia, lo tengo que en claro que si el frente se hubiera constituido fuerte con el peronismo y con el Frente para la Victoria con todos lo que estábamos y si cumplíamos los códigos de quienes eran los candidatos a vice del sector nuestro, creo que la historia hubiera sido otra creo que le hizo mucho daño a Fernández – Fernández”.