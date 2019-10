En Salta, los ojos estarán puestos en el 4to Diputado Nacional

Las PASO dejaron muy en claro que la fórmula Fernández - Fernández tiene ganada la elección en Salta también. El domingo sólo habrá que ver si la diferencia es similar, se agranda o se achica algunos puntos.

Eso les asegura que los 2 Senadores Nacionales por la mayoría serán los de este espacio. Es decir que Sergio "Oso" Leavy y Nora Giménez son ya casi seguro, quienes van a ocupar 2 bancas en la Cámara Alta Nacional.

Siguiendo con lo que fueron los resultados de las PASO en Salta y los que indican las últimas mediciones, el Senador Nacional por la minoría, que corresponde a la fuerza política que salga en segundo lugar, sería Juan Carlos Romero, de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta que Mauricio Macri salió segundo en agosto. De esta manera, las chances del oranense Marcelo Lara Gros, por Consenso Federal, son muy escasas.

¿Qué nos queda?

Con este panorama bastante resuelto ya, lo único que genera cierta expectativas en la elección en Salta es la categoría a Diputados Nacionales. Este año se renuevan 4 bancas, las que ocupan Miguel Nanni, Pablo Kosiner, Javier David y Alfredo Olmedo.

Con los resultados de agosto, los nuevos Diputados Nacionales serían Lucas Godoy y Verónica Caliva, del Frente de Todos; Miguel Nanni, de Juntos por el Cambio; y Pablo Kosiner de Consenso Federal, aunque éste último con un margen muy pequeño respecto a la posibilidad de que Todos logre ingresar a un tercer Diputado Nacional. En este caso sería el actual diputado provincial por el departamento de Rivadavia, Jesús Ramón Villa.

¿Kosiner o Villa?

Para Todos, sería un gran logro obtener 3 Diputados Nacionales, dejando afuera a Pablo Kosiner. Pero como ellos mismos sostienen, no les importan los nombres, sino que sean parte de un proyecto, el que encabeza Alberto Fernández. Por eso todos sus esfuerzos están en arrebatarle la banca a Kosiner.

En Consenso Federal lo saben, y hasta el mismo gobernador Juan Manuel Urtubey dijo que los esfuerzos están en conseguir los votos necesarios para que Pablo Kosiner retenga su banca. Porque en definitiva es uno de los mejores legisladores nacionales que tiene Salta en la actualidad. Tiene voz y peso propio, es un hombre capacitado y es referente en muchos temas en el Congreso Nacional.

Por eso, si bien serán los números lo que determinen quién será el cuarto Diputado Nacional por Salta, lo cierto es que la diferencia en capacidad y calidad intelectual entre uno y otro es enorme. Sin dudas Kosiner es un hombre que conoce Salta, conoce la región, conoce del trabajo en el Congreso, sabe plantarse, tiene criterio, conocimientos y experiencia.

No se trata de desacreditar a Villa, un hombre que representa a uno de los departamentos más pobres del interior de la provincia aunque viva en la Capital hace años. Pero su labor legislativa no ha sido de las más prolíferas, ni se destaca por proyectos o iniciativas que le cambien la vida a la gente. Es más, sus apariciones más renombradas siempre han tenido que ver con alguna que otra denuncia mediática, y no mucho más que eso. Además sus posturas han sido bastante contradictorias en temas importantes, como por ejemplo el voto electrónico, donde pasó de ser un gran defensor del sistema, o oponerse de un día para otro.

Pero en fin, los cargos electivos no son muchas veces una cuestión de merecimientos sino de votos obtenidos.

¿Será Pablo Kosiner? ¿Será Ramón Villa? El domingo lo sabremos, el votante salteño tiene la última palabra.