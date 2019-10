Militantes de izquierda agredieron a jóvenes del PRO

Un grupo de chicos que integran a los Jóvenes PRO en Salta fueron agredidos por militantes del Partido Obrero que marchaban en solidaridad con la conflictiva situación que está atravesando Chile.

Según detalló su presidente, Pablo Eduardo López, a InformateSalta todo ocurrió el martes por la noche, en la esquina de Avenida Belgrano y Mitre, donde ellos se apostaron con una mesa y una sombrilla a repartir votos de Juntos por el Cambio.

En un determinado momento, la marcha pasó por el lugar y grupo de aproximadamente 15 personas se acercaron a ellos con insultos contra su pensamiento político. Una chica que intentaba grabar con su celular la situación recibió un manotazo que hizo que el teléfono se estrellara con el piso.

No conformes con la agresión, intentaron pintarle sus elementos con aerosol pero al no tener pintura, le arrojaron la lata, la que afortunadamente no golpeó a nadie. “Se hizo la denuncia en la Comisaría 1º y nos dijeron que iban a revisar los videos para ver si pueden identificar a quienes fueron,” dijo.