Sin rastros de Vicente Choque, familiares creen que nadie lo busca

El hijo de Vicente Choque en diálogo con InformateSalta manifestó que el lunes 27 de agosto llegó a su vivienda, vecina de la de su padre, lo escuchó hablar con alguien y pensó que todo estaba bien. Más tarde su hermano, con quien comparte vivienda, fue hasta la casa a pedirle unos limones pero nunca contestó al llamado de la puerta. "Fue a buscar limón, que tiene una planta grande, me dice che, el papá no está y ahí nos dimos cuenta que no estaba" recuerda.

Explicó que si bien su papá se manejaba independientemente y aún hacía trabajos como plomero-gasista, solía avisar lo que hacía y ellos en cierta forma lo controlaban, por lo que, empezaron a preocuparse por su ausencia. Ante esta aflicción cuenta que quisieron hacer la denuncia policial pero no se la tomaron. "Nos dijeron que teníamos que esperar más de 24 horas, si es posible 48 horas para hacer la denuncia" lamentó por el tiempo perdido.







Desde ese día, ellos decidieron buscarlo por su cuenta, recorrieron hospitales e incluso centro de abuelos sin obtener ningún dato.

Pudieron radicar la denuncia policial en la comisaría Quinta, a casi 3 días de su desaparición, y recién ahí se inició su búsqueda. En redes sociales, tras publicar comenzaron a recibir llamadas que lo ubicaban a su papá por distintos lados, incluso llegaron a subir hasta el cerro 20 de Febrero. Pero sin lograr dar con su paradero hasta ahora.

En cuanto a las sospechas o dudas sobre que le habría ocurrido, la familia apuntó a una mujer que desde hace 10 años frecuentaba la vivienda de su padre para hacer limpieza, saben que su papá la había denunciado porque no le devolvía un dinero que le prestó. Sumada a esta situación y en relación a la mujer, recordó que un mes atrás desapareció la escritura de la vivienda.

Pero no todo quedó ahí, lo que descubrieron más tarde es que la señora le habría aportado otro nombre a su padre y que la denuncia radicada por él tenía la dirección real de la mujer pero no así su identidad.

"Iba a hacer limpieza a la casa y todo eso, porque a él se le desapareció la escritura un mes antes y la única persona ajena a nosotros era esta persona. Además, esta mujer le pidió prestado plata pero no le devolvió más. Mi papá la denunció, pero con un nombre que no era el de ella" descubrieron todo cuando la mujer fue citada a declarar.

Por el momento, no hay novedades, los investigadores fueron cambiados y a pesar que intentan comunicarse con ellos no tienen éxito. La Fiscalía Penal Nº 2 es quien tiene a cargo la investigación y por el momento no surgen pistas sobre la ubicación del señor.