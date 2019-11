¿Echaron a Feinmann de la radio?

Una fuerte versión hizo estallar las redes sociales en las últimas horas.

Es que Alejandro Alfie, reconocido periodista del diario Clarín, aseguró desde su cuenta de Twitter que Eduardo Feinmann fue despedido de Radio laR ed.

"Me confirman que echaron a @edufeiok de Radio La Red. Muy raro el momento. Parece que se van preparando para lo que viene...", lanzó.

El conductor está al frente del ciclo Feinmann910 que se emite por la emisora en la que también trabajan Luis Novaresio y Alejandro Fantino, de 9 de la mañana a 12 del mediodía.

Por otro lado, Emanuel Respeghi, de Página 12, sumó otra información también en la red social del pajarito.

"Me soplan por cucaracha que la posibilidad más firme es que en 2020 la segunda mañana de la emisora pase a ser conducida por Jonatan Viale, que hasta fin de año continuará con su ciclo por la tarde. Jonatan Viale reemplazará a Eduardo Feinmann", escribió..

Luego agregó: "Me confirman que no le van a renovar el contrato al periodista en la AM 910 en 2020. ’Decisión de la gerencia. No tiene ABSOLUTAMENTE nada que ver con la política’, me aclaran. De hecho, Feinmann va a continuar en A24"..

Luego de que en las redes mucha gente comenzó a vincular la salida de Eduardo de la radio con la asunción del nuevo gobierno, por la conocida postura anti K del conductor, la continuidad en A24, señal que también pertenece al Grupo América (al igual que La Red), destierra esas versiones.

La prensa intentó comunicarse con Feinmann para obtener su palabra, pero no respondió.. /Exitoína