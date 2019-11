Polémica por una frase de Mónica Farro sobre la adopción: "Si no es mi sangre, no me interesa"

Luego de varios rumores de crisis y separación, la vedette Mónica Farro se presentó en el programa “El Run Run del espectáculo” (Cronica HD), que es conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, y dejó en claro su situación sentimental con Leandro Herrera, con quien se casó hace pocos meses, luego de que aseguraran que tenía un “affaire” con un productor de espectáculos en un viaje a México.

"Hace tres meses que me casé. Creo que la televisión vende lo malo. La crisis vende", dijo Farro negando cualquier tipo de conflicto con su pareja y agregó: "Cuando conté que dormíamos en cuartos separados salieron a decir que era una crisis y yo nunca dije eso. Hace dos años y medio que estamos juntos conviviendo".

Según consignó Exitoína, mientras la vedette estaba en diálogo con los conductores, Herrera decidió salir detrás de cámara y sumarse a la conversación. Cuando se le consultó sobre cómo llevó la presión de las miradas sociales después de que Mónica había vivido una violenta relación con su expareja Jorge “El negrito” Luengo, dijo: “Es que trato de no darle mucha importancia a eso. Yo sé lo que es Mónica, sabe lo que soy yo y nos basamos en la confianza que tiene uno del otro, ese es el pilar fundamental aparte del amor que hay, por eso todo lo social no nos influye. Yo siempre digo me enamore de Mónica, no de Mónica Farro”, admitió el personal trainer.

Además Farro contó que tomó la decisión ligarse las trompas de Falopio por prevención medica: “Tomamos una decisión porque yo quería dejar los anticonceptivos. Estábamos viendo otra opción porque Leandro no se quería cuidar y entonces resulta que después de los 40 me dijo el ginecólogo que el tabaco y el anticonceptivo te puede causar trombosis y yo tengo familia con antecedente de aneurisma cerebral, entonces me agarro pánico. Así que decidimos ligar”, explicó.

“Él me había propuesto hacerse una vasectomía que me parece una locura porque es un chico muy joven. Yo no sé cuanto vamos a durar, ojala toda la vida pero uno nunca sabe”, afirmó la vedette.

Cuando el periodista le preguntó sobre la posibilidad de adoptar un hijo, Mónica dio una sorpresiva respuesta: “No yo no adoptaría nunca, porque si no es mi sangre no me interesaría. Puede sonar feo o no pero es mi decisión”, declaró.

Herrera acento la decisión de Farro y concluyó: “Creo que lo que marcó todo es que ya cada uno tiene un hijo y entonces no está esa necesidad de otro más”.