Por falta de pago, centros privados de diálisis no incorporarán nuevos pacientes

Desde la asociación que los nuclea, Cepridiasa, comunicaron que tomaron como medida de fuerza no recibir nuevos pacientes desde hoy, ante la falta de respuestas por parte del IPS e Incluir Salud ante diversas problemáticas.

En una decisión conjunta, los miembros de la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta (Cepridiasa), acordaron no incorporar nuevos pacientes a dializarse a partir del 28 de noviembre. La medida fue anunciada al programa Incluir Salud - dependiente de Nación - y al Instituto Provincial de Salud mediante una carta documento.

“El Ministerio de Salud emitió una resolución (N°2053) en la que se establecen cambios en algunos puntos que eran de imperiosa solución, tal como el aumento en el valor de las prestaciones; del traslado, exclusión de Accesos Vasculares del módulo, se dispone facturación de catéter y se determina que el valor de la sesión de crónicos internados se equipare al de hemodiálisis aguda”, explicó el presidente de Cepridiasa, Mario Espeche.

“El punto es que dicha resolución solo fue firmada por el Ministro de Salud Pública y por el contador del ministerio, Mario Salim, no así por el Lic. Martín Baccaro, titular del IPS. Es dable destacar que las conversaciones que se llevaron a cabo durante todo el año fueron con representantes de las tres entidades con el fin de unificar en la provincia todo lo relacionado al servicio”, detalló.

“Si bien es cierto la resolución antes mencionada contempla cambios, no establece en ninguno de sus artículos la operatoria, ni los requerimientos, ni los responsables para llevar adelante los mismos”, informó Espeche.

El 21 de noviembre, desde Cepridiasa se solicitó información y pautas claras de trabajo a partir de la resolución N°2053 pero a la fecha no obtuvieron respuestas. “Con el agravante de que nos encontramos muy próximos a las fechas de cierre de facturación, lo que nos pone a todos en una situación de incertidumbre total”.

La situación con IPS e Incluir Salud

Por otro lado, el IPS, emitió la Resolución n°0768-S19 otorgando un aumento del 2% sobre los valores de abril, con vigencia a partir del período de noviembre de 2019. Ese aumento no se aplica al valor del traslado, “es decir, el aumento no sólo fue mínimo alejándose cada vez más de la realidad, sino que además no se aplicó al valor del traslado de los pacientes en tratamiento”.

El punto más grave de la situación se presenta con Incluir Salud, ya que a la fecha sólo abonaron el 50% del período de junio 2019.