Medicamentos genéricos: "Lo único que cambia es la marca y su accesibilidad en cuanto a precio"

La semana pasada, el interventor del IPS, Emilio Savoy, para abaratar costos pidió a los médicos recetar medicamentos hospitalarios, conocidos como medicamentos genéricos.

Desde InformateSalta nos comunicamos con Susana Carrasco, presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta, quien nos dijo que el pedido del interventor es que se cumpla con la ley de prescripción de estos medicamentos lo cual permitirá que el paciente tenga la posibilidad de elegir entre varios productos el que más se amolde a su bolsillo dentro de los que están en el vademécum.

Con esto el paciente podrá tener una libre elección del producto que tenga las mismas características basada en la misma monodroga, dosificación, presentación y la misma cantidad de comprimidos, lo único que cambia es la marca y su accesibilidad en cuanto a precio.

Sobre las recetas digitales, le preguntamos sobre las declaraciones del presidente del Colegio de Médicos de Salta, Alberto Robredo, quien dijo que al prescribir un genérico la plataforma no lo refleja correctamente apareciendo marcas comerciales, a lo que Carrasco dijo que hay muchos casos en que de acuerdo a la plataforma hay productos que no son sustituibles.

En este caso comentó que: “En PAMI si uno autoriza cuando entra al sistema, uno entra a un ícono en donde te permite la sustitución inmediata de un producto por otro que tenga las mismas características y el costo es totalmente o sensiblemente diferentes”.

Hizo hincapié que hace muchos años vienen pidiendo esta medida de medicamento genérico, algo que en la mayoría de las obras sociales está totalmente acertado.

Lo que sucede en algunas ocasiones es que el paciente pide que se dispense estrictamente lo que el médico recetó, sino en caso contrario no lleva el medicamento.

Acerca de cambios de remedios genéricos dijo que es: “Más una cuestión subjetiva de cada paciente dice “yo llevo este producto me hace realmente efecto”, en realidad no me ha pasado que alguien venga a cambiarlo, pero si dicen que prefieren un medicamento que le hace bien, queda en manos del paciente y por ahí la sugerencia del médico” finalizó.