La drástica decisión de Pamela David fue por la muerte del hijo de la niñera

Pamela David dio un portazo. Y tomó una decisión fuerte si se quiere. Decidió dejar de hacer su programa. Y explicó las razones.

“En mayo tuve un momento bisagra, cuando murió el hijo de la niñera que trabajaba en casa cuando los nenes eran chiquitos y que nosotros queremos mucho. Para mi fue otra cosa: la vida hay que disfrutarla, un agradecimiento diario de lo que tenemos y hacemos. No hay derecho a no hacer lo que uno quiere mientras puede”, contó la conductora.

“Cuando le conté a Daniel (Vila, su marido) sobre mi decisión de dejar el programa me dijo `qué bien, te felicito´. Jamás me imaginé esa reacción, hice lo que no se debe hacer y pensé por él, pero lo que me dijo me descolocó. Se alegró mucho por mi y le agradecí tanto”, aseguró David.

A su vez, indicó: “Me voy porque no encontré el espacio al aire para hacer las entrevistas que me encantan. Es otra cosa y no entra en América. No tengo pensado dejar de trabar en ningún momento”.

En ese sentido, comentó: “El programa termina porque creo que cumplí una etapa de hacer esto. Armé el programa de una manera, fue variando a lo largo de los años. Estoy disfrutando mucho de hacer las entrevistas por Instagram, la hora se me pasa en un instante y en la tele corrés a otro ritmo”.

Por caso, aseveró: "Tenía ganas de parar la pelota, porque hay tantas cosas lindas para hacer y disfrutar. Crecí tanto y estoy tan agradecida, que creo que llegó el momento de hacer otra cosa, quiero comunicar desde otro lugar y otras plataformas”.