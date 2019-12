Homicidio en B° Siglo XXI: "A mi hijo también lo estaban golpeando"

El domingo en la madrugada un joven de 23 años y a punto de formar parte de la fuerza policial concurrió a una Fiesta y murió apuñalado. Por el hecho hay un detenido.

Multivisión visitó el barrio Siglo XXI y habló con Marcela, la mamá del joven detenido por el homicidio del Joven Mauro Tarifa de 23 años ocurrido la madrugada del domingo.

"Fue una pelea entre varios chicos. Al lado había un fiesta y no es solamente mi hijo, ellos son amigos todos acá en la cuadra y los chicos Tarifa también venían acá, porque ellos siempre van a todas las fiestas, no es que no fueron nunca a fiesta, siempre van a fiestas, estaban todos bailando, y uno de los chicos Tarifa le pega a mi hijo, se empujaban, habrán estado drogados, borrachos, no sé, Emiliano Tarifa le pega a mi hijo y lo deja sentado en el piso, viene Diego y lo voltea, viene Mauro el que murió y lo voltea y parece que alguien los saca afuera" dijo.

La mujer totalmente conmovida continuó su relato: "Dicen que a mi hijo lo tenían todos golpeándolo, los tres chicos Tarifa le pegaban y ahí fue el desenlace pero que nadie vio realmente porque dicen que los otros hermanos habían ido a traer palos y cuchillos, el chico estaba tirado".







Dolida la mujer contó que Matías de 27 años sufre adicciones desde que va a 7mo grado, o sea desde los 12 años, cuando les entregaron el terreno en la zona. El joven ya estuvo preso y ella siempre la peleo para sacarlo de las drogas pero lamentablemente no lo ha logrado por lo que pide perdón a la familia y a la sociedad por esto.

Por último la mujer contó que radicó una denuncia policial ya que familiares del joven fallecido le apedrearon la vivienda y recibieron amenazas.

"No tienen que venir a hacerme más daño a mí ni a mis hijos, ya amenazaron que iban a cobrarse sangre por sangre, con cualquiera de mis hijos y no es así porque esto fue un desenlace fatal que nadie lo esperaba, me entiende. Yo no sé porque yo no estaba en la fiesta pero de que ellos son agresivos son agresivos los chicos, yo como mamá salgo hablar, o sea, yo no escondo nada , salgo a dar mi cara, acá todos los chicos son amigos y no podría haber pasado esto, el alcohol y la droga hacen todo esto" agregó.

Marcela contó que el joven trabajaba en COFRUTHOS y que tiene una nena de 5 años. "Yo también perdí a mi hijo" remarcó.