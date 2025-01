Comenzaron a llegar las fotomultas y estos son los costos de cometer infracciones

Pasó un mes desde que, en la ciudad de Salta, entró en vigencia el sistema de las cámaras fotomultas las cuales, ubicadas en distintos puntos y principales arterias alrededor de la Capital, prevén mejorar la circulación vehicular y mermar las irregularidades al volante.

En ese contexto, fue en los últimos días cuando comenzaron a llegar las multas a aquellos conductores que han sido protagonistas de falencias, como haber pasado en rojo, no respetar la línea de pare, no prender las luces reglamentarias, etc.

Al respecto de este tema la doctora Ana Torrejón, jueza de Faltas de la Municipalidad, por Multivisión Federal compartió cuáles son los valores de esas multas que están llegando, en sus costos máximos como mínimos, además del pago voluntario.

Según explicó, cuando una persona se acerca por su voluntad puede, justamente, hacer el pago voluntario de la multa que se reduce al 50%. “Mientras más alto sea el exceso de velocidad, más caro será el costo de la infracción”, ejemplificó para entender la operatoria.

Así, los valores de las fotomultas son:

Exceso de Velocidad : Mínimo $84.450 – Máximo $563.000 – Voluntario $42.225

: Mínimo $84.450 – Máximo $563.000 – Voluntario $42.225 Semáforo en rojo: Mínimo $84450 – Máximo $281.500 - $42.225

Mínimo $84450 – Máximo $281.500 - $42.225 Luces reglamentarias: Mínimo $56.300 – Máximo $168.900 – Voluntario $28.150

Mínimo $56.300 – Máximo $168.900 – Voluntario $28.150 Sendas peatonales : Mínimo $84.450 – Máximo $281.500 – Voluntario $42.225

: Mínimo $84.450 – Máximo $281.500 – Voluntario $42.225 Falta de casco: Mínimo $84.450 – Máximo $281.500 – Voluntario $42.225

Con estos números, Torrejón mencionó que desde que al infractor le llega la notificación, tiene una instancia de 45 días para hacer el pago voluntario. Además, quienes deseen saber si tienen alguna multa o sospechan de la misma, pueden acercarse al Tribunal, en el predio del CCM sobre avenida Paraguay.