Por el "dólar solidario" esperan el peor mes en venta de inmuebles

Cuando la moneda estadounidense pega saltos el mercado de real estate se retrae. Hasta principios de marzo los especialistas aseguran que no habrá una reactivación. Cierra el peor trimestre de 2019.

El debút del dólar solidario se sintió fuerte en el mercado inmobiliario. Según los principales referentes del sector, existió un parate durante toda la jornada y aseguraron que esperan el peor mes del año en cuanto a compra-venta de inmuebles. “Cuándo el dólar se moviliza el mercado se retrae”, resumió Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) a Ambito.com



“Mientras el dólar no se quede quieto no se pueden firmar escrituras porque no hay valores de referencias para los inmuebles”, sostuvo Bennazar luego de que el dólar blue escaló hasta los $80, alcanzando un nivel histórico.

Según los últimos datos difundidos por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de actos durante octubre fue de 3.152, lo que representó una baja del 14,1% respecto de octubre 2018 y subió 9,8% respecto del mes anterior. Lo cierto es que los especialistas esperan que esos números sean aún más alarmantes en el último trimeste del año. “La inestabilidad del dólar se suma a la estacionalidad que comienza a sentirse en diciembre hasta mediados de febrero o comienzo de marzo producto de las vacaciones”, indicó Bennazar.

“Afecta a toda la sociedad en general. El que tiene que comprar una propiedad en general ya tiene los dólares porque los adquirió antes del cepo. El que tiene pesos se vuelca hacia fideicomiso de pozo que se paga en cuotas y en pesos”, describió el presente del sector Armando Pepe, presidente del Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, aunque coincidió con sus colegas que esta situación perjudica aún más al sector que ya viene fuertemente golpeado.

Para Jorge Toselli, de JT Inmobiliaria, toda variación del billete verde afecta al mercado de bienes raíces. “El comprador en un principio se paraliza ante estas subidas del dólar para después actuar. No creo que podamos vender los inmuebles al mismo valor que los teníamos hasta ahora autorizados”, concluyó ante la escalada de la divisa en el mercado informal.

A este escenario desolador se suma la Ley de Alquileres que está siendo tratada en el Senado y para muchos brokers desalienta la inversión en ladrillos. “Algunos puntos de aprobarse afectará de lleno al sector, es un tema que en el corto plazo nos afecta”, concluyó Bennazar.