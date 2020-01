Fran Drescher anunció el regreso de La Niñera

El 3 de noviembre de 1993 se estrenó el primer capítulo de la que sería una de las sitcom más populares en todo el mundo: La niñera. De esta manera Fran Drescher, (la Nana Fine, la protagonista), Charles Shaughnessy (el señor Sheffield), Daniel Davis (Niles), Lauren Lane (C. C. Babcock), Nicholle Tom (Marggie), Benjamin Salisbury (Brighton), Madeline Zima (Grace), Renée Taylor (Sylvia), Ann Morgan Guilbert (la abuela Yetta) y Rachel Chagall (Val), se convirtieron en los más queridos de la TV.

Desde su fin, el 23 de noviembre de 1999, nunca dejó de haber rumores de su vuelta, y la misma Fran Drescher mencionó hace poco que si se hiciera una remake, le encantaría que la protagonice Cardi B. Por el momento no hay novedades de una versión televisiva aunque sí ahora confirmó la actriz que va a producir el musical de la sitcom en Broadway, publicó la Revista Gente.

Por el momento, el musical aún no tiene fecha de estreno ni se sabe quiénes formarán parte del elenco. Sí confirmó que del proyecto forma parte la creadora y protagonista de la serie My crazy ex Girlfriend, Rachel Bloom.

Parece que este es un gran año para Fran Drescher, quien también anunció el estreno de la nueva serie que protagonizará, Indepted, el 6 de febrero.