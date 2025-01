Internaron a "Cacho" Deicas, cantante de Los Palmeras

Cacho Deicas (72), cantante del grupo de cumbia Los Palmeras, se encuentra internado en un sanatorio de Santa Fe luego de sufrir un ACV isquémico transitorio, informaron medios locales.

Deicas estaba lúcido, aunque su estado de salud era reservado, de acuerdo a la información del sitio Aires de Santa Fe.

En el parte se consignó además que en las próximas horas podría dejar la terapia intensiva y pasar a una sala común. No obstante, se continuarán realizando estudios atentos a su historial clínico.

Según sus allegados, tenía una internación programada desde hace tres meses para realizarse estudios cardiológicos. Justamente por esos estudios médicos los integrantes de Los Palmeras debieron prolongar sus vacaciones y recién iban a retomar su trabajo en la próxima semana, en distintos festivales por todo el país.

Además, el cantante reveló en una entrevista reciente que ya había sufrido un ACV en el año '98. “Estaba en mi habitación, en la cama, viendo un partido y, cuando escucho que me llama mi mujer para ir a tomar unos mates a la cocina, noto que las piernas no me responden. No sentía ni las manos ni la boca. Es una cosa que no tiene explicación, es horrible, perdés el sentido de todo. No podía hablar”, afirmó Deicas sobre aquel episodio.