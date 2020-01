La comparación de Julieta Prandi sobre el animal arrojado a una pileta que generó polémica

Este miércoles, Julieta Prandi fue consultada sobre el repudiable video viral en el que un cordero cae desde un helicóptero a la piscina de la casa de Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo, pero su respuesta fue contundente e inesperada, ya que aseguró que lo acontecido en San Ignacio, Uruguay, le hizo recordar a los vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico-militar que gobernó de facto en la Argentina entre 1976 y 1983.

“Te soy honesta, el primer impacto que tuve cuando vi el video se relaciona a la dictadura", dijo en diálogo con Intrusos. “Me recordó a la gente que tiraron en el río... me pareció súper cruel”, reconoció la actriz de manera categórica. “Me contaron que el cordero falleció en el aire de un paro cardíaco antes del impacto, eso me dijeron, pero no sé....”, agregó. De esta manera se sumó a las versiones que aseguran que el animal estaba vivo al momento de ser arrojado.

“De todas formas, muera en el aire o me muera por el impacto me parece un horror injustificable. No hay escrito que lo puedo justificar o salvar, me parece espantoso. La verdad fue horrible”, completó la también conductora que se encuentra realizando temporada en Carlos Paz junto a Pedro Alfonso, Fredy Villarreal, Flor Torrente, Bicho Gómez, Rodrigo Noya, Mica Viciconte y Macarena Rinaldi encabezando la comedia Atrapados en el Museo.

Sus dichos provocaron diferentes reacciones en las redes sociales. Algunas coincidieron con la comparación, y otros se mostraron muy críticos de sus definiciones sobre los hechos acontecidos en Punta del Este este martes.