Habló la supuesta tercera en discordia entre Miriam Lanzoni y Christian Halbinger: "No existe ningún video"

Tras conocerse la separación de Miriam Lanzoni y Christian Halbinger, Juliana Rojo fue señalada como la protagonista del video sexual. Ante la repercusión del caso, decidió hablar y desafió a la actriz. Además, negó haber enviado la grabación que terminó con la relación de la pareja.

A partir de los distintos testimonios, Christian Halbinger se conoció con Juliana cuando ella trabajó en el catering de su cumpleaños. Desde ese momento habría iniciado la relación entre ellos. Sin embargo, la mujer negó el video.

Durante Siempre Show, reprodujeron un audio de Rojo donde aseguró que el video sexual planteado por Miriam Lanzoni “es algo que está armado. No le envié ningún video a nadie. Esto es algo que están haciendo para perjudicarme a mí. Esto está armado. Y no entiendo por qué. No voy a hablar más del tema”.

Por otra parte el abogado de la mujer señalada como la amante, Roberto Olázabal confirmó que iniciará una denuncia contra Miriam Lanzoni por calumnias debido a un mensaje donde confirmaba la existencia del video sexual.

Por tal motivo, el abogado remarcó que “si hubo esa relación sexual, yo lo desconozco. Sí puedo afirmar lo que dice Juliana. No hay video y no se lo mandó a nadie”. Además, aseguró que “no hay un video. Por eso no pudo ser difundido”.

En cuanto a la existencia de cámaras de seguridad que hayan registrado en presunto encuentro sexual, el abogado aclaró que “es una casa rentada para vacacionar. Por lo que tiene cámaras para el exterior, pero no en el interior, ni en el dormitorio. Las cámaras en el interior existen, pero fueron desconectadas en esta ocasión”.