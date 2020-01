Le gritaron "mugriento" a un joven vendedor y él hizo su descargo

Oscar Forni tiene 18 años, es de Santa Elena y ayuda a su mamá con la venta de masas dulces en la zona de la costanera de la ciudad. Además el joven estudia y tiene un programa de radio dentro de una escuela pública, hace teatro y toca la guitarra.

Según contó el muchacho, estando en la costanera, le gritaron "mugriento", como burlándose de su labor, de estar haciendo algo digno y ayudando a la economía familiar.

Tras ello, Forni utilizó las redes sociales para realizar su descargo, ya que, como a muchos, le cuesta comprender a esas personas que se ríen o insultan del digno trabajo de los demás.

El joven escribió lo siguiente: "Les cuento lo que me paso hoy. Estaba vendiendo rosquitas cerca del balneario y pasa una chica en moto, yo no dije nada no grite nada y me dice mugriento.

¿Y porque me dice mugriento la chica? si cada uno puede que viva de lo que vende y si no vende no puede llevar el pan a su casa o si no vende no como en el día o pasado nadie sabe su situación.

Pero la chica que me dijo mugriento es porque no sabe lo que es ganarse su plata para comprarse lo que quiera, porque siempre tuvo todo de arriba, piensa que la gente que vende en calle es mugriento pero es la gente más humilde que puede existir".