Crecida del río Bermejo, se llevó una camioneta y chalanas

El caudal del río Bermejo volvió a crecer anoche, lo que provocó que la crecida se llevará chalanas y hasta una camioneta. Gendarmería cerca de las 20 de ayer, recibió la comunicación de una crecida con la orden de alertar a los vecinos que viven en la rivera del río, para que tomen las medidas de prevención necesaria, publicó El Tribuno.

Mientras desde el lado boliviano, trabajaron en acomodar o sacar a la orilla a las chalanas que pudieron rescatar. Cuando llegó la crecida a la altura de Aguas Blancas produjo el arrastre de las chalanas que fueron recuperadas en una isla al sur de la localidad fronteriza, según informa Cadena Noa.

Más abajo en una finca donde trabajan o pasan los bagayeros, las aguas del río arrastró una Traffic de un vecino de Aguas Blancas.

Según la Policía de la provincia, el hecho sucedió a la altura de finca Villagrán, donde efectivos de la comisaria 26, en el lugar, se entrevistan con un poblador con domicilio en barrio Los lapachos s/n en Aguas Blancas, quien manifestó que se desempeña como transportador de lonas con su vehículo particular, una Trafic Renault cuyo dominio no recordó y relató que de un momento a otro creció el río Bermejo, arrastrando la corriente del río al rodado, y que no pudieron hacer nada para impedirlo. El hombre se encuentra en buen estado de salud.